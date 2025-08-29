Carnevale storico, attesa grande folla

BIBBIENAIl borgo medievale di Bibbiena si prepara a rivivere l’atmosfera del suo celebre Carnevale storico con vettovaglie, rime, canti, bandiere ed il fascino del fuoco. L’appuntamento è per domenica con un’edizione estiva che promette di incantare visitatori e appassionati. Il cuore pulsante dell’evento sarà piazza Tarlati dove dalle ore 19.30 sarà aperta l’osteria con piatti semplici, prezzi popolari e intrattenimento. Poi dalle ore 21 si entra nel vivo della manifestazione con il corteggio storico che partirà dal chiostro di San Lorenzo e si snoderà per i borghi di Bibbiena fino a "piazza grande" dove sono in programma una serie di spettacoli ad ingresso libero: quello con l’incantevole magia del fuoco realizzato da Laura Magic Farmer, le esibizioni degli Sbandieratori e Musici della città di Bibbiena, l’intrattenimento dei Cantori del Tarlati. Il tutto condito dalle straordinarie rime di Gianluca Foresi nello spettacolo "All’improvviso la rima". Salta invece il torneo cavalleresco. "Purtroppo è stata annullata per motivi prettamente burocratici – spiega Stefano Brami, presidente dell’associazione Carnevale storico di Bibbiena – però non mancheranno spettacoli di grande livello nella nostra piazza principale".Nel corso degli anni il Carnevale storico di Bibbiena (nella foto Elena Lippi la Mea) ha saputo reinventarsi mantenendo la propria identità. Dopo il successo dell’edizione invernale, domenica ritornano i festeggiamenti di quello che è riconosciuto come uno dei Carnevali più antichi d’Italia poiché affonda le proprie radici nel lontano 1337. L’appuntamento è per il 31 agosto con un’edizione estiva che promette di incantare visitatori e appassionati.