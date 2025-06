Cena e Carnevale, l’estate è iniziata. Arrivano le auto della Mille Miglia

L’estate foianese si è aperta con il grande appuntamento del Carnevale estivo. Dopo la cena dei Mille andata di scena venerdì sera, la grande tavolata sotto le stelle con musica e dj set, ieri Il Comitato del Carnevale, ha organizzato un’altra grande festa per animare il paese e per coinvolgere appassionati che avranno a disposizione un programma ricco. Sono state molte le iniziative in programma pensate per tutti, dai più piccoli ai più grandi. Dalle 17 fino a notte fonda, i giganti di cartapesta versione estiva hanno dato bella mostra di sé, accompagnati da giochi, musica, street food in piazza Cavour e spettacoli per grandi e piccini, oltre a giostre e giochi gonfiabili gratuiti per i bambini in Piazza Mazzini. Non è mancata la musica live con O!i75 e Ringo Boys in Piazza Alta e il tradizionale schiuma party e coriandolata serale. Il gran finale con dj set di Cristian Marchi e Arianna Triassi in Piazza Garibaldi.

Archiviato il carnevale estivo la città pensa già alla Mille Miglia. La corsa più bella del mondo coinvolgerà Foiano della Chiana il prossimo 19 giugno, in occasione della sua terza tappa, con le attività di Controllo Timbro per le auto storiche e con la manifestazione correlata Ferrari Tribute by 1000 Miglia. La carovana passerà dentro al centro storico del paese e Foiano promette una festa incredibile. Tanti altri appuntamenti attendo la cittadina della Valdichiana. Il cartellone estivo 2025 è stato appena presentato. Si tratta di un ricco programma di eventi che animerà la città da giugno a settembre, offrendo appuntamenti imperdibili per cittadini e turisti.

Tra gli appuntamenti, il 18-19 luglio ci sarà Festa della Birra, con birrifici artigianali, food trucks e musica; il 26 luglio la Cena in Bianco e il 27-28 luglio e 3 agosto il Festival delle Musiche, con ospiti come Elio Germano, Giovanni Veronesi e Neri Marcorè. Il 1 e 2 agosto spazio alla "Festa Rinascimentale: Il dono di Firenze", con gruppi storici, banchi e taverne nel centro storico. "Siamo orgogliosi di presentare un cartellone estivo così ricco e variegato, frutto della collaborazione tra amministrazione, associazioni e cittadini, ha dichiarato il Sindaco Jacopo Franci. L’Assessore alla Cultura Riccardo Reali ha aggiunto: "Questo programma estivo è pensato per valorizzare le nostre tradizioni e attrarre visitatori, contribuendo allo sviluppo economico e sociale del territorio".