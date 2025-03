Cade da un muretto e precipita per 10 metri, grave giovane ospite di una struttura per disabili Dramma a Cortona. Il ragazzo di 27 anni è stato portato all’ospedale fiorentino di Careggi. Ricoverato in terapia intensiva, rischia la paralisi totale. La procura di Arezzo ha aperto un’indagine per lesioni gravissime e omessa custodia