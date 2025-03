Stava andando a fare consegne: muore nell’incidente con il furgone, chi era la vittima

Arezzo, 1 marzo 2025 – Lo scontro fra tre furgoni - e non due come dalle prime informazioni - sul raccordo tra Arezzo e il casello dell'autostrada dell'A1 ha coinvolto persone che stavano spostandosi per motivi di lavoro.

Secondo quanto emerge, la stessa vittima, Daniel Canu, 57enne residente a Lastra a Signa (Firenze), guidava un mezzo mentre era impegnato in un servizio di consegne.

Per cause da accertare si è scontrato frontalmente con un altro furgone condotto da un 23enne. Poi è sopraggiunto un terzo veicolo commerciale che ha tamponato i due mezzi. Il 57enne (avrebbe compiuto 58 anni a luglio) è morto subito.

La scena dell'incidente: una vittima e tre feriti nello scontro avvenuto nei pressi di Arezzo

Nell'incidente è rimasta ferita anche una 67enne trasportata con ferite leggere come il marito: è una coppia di ambulanti che stava raggiungendo Arezzo per il mercato settimanale. Ricoverato all'ospedale San Donato in gravi condizioni il 23enne.

Arezzo, la scena dell'incidente: tre i furgoni che si sono scontrati sul raccordo autostradale

La polizia municipale di Arezzo, intervenuta per i rilievi, sta cercando di capire l'esatta progressione dell'incidente stradale dovuto molto probabilmente all'invasione di corsia da parte di uno dei due furgoni. Accertamenti in corso.