Rosario Evalto: morto a 17 anni, lo strazio di un paese intero dopo l’incidente

Capannori (Lucca), 1 marzo 2025 – Una giovane vita che se ne va e lo strazio di un’intera frazione. Segromigno in Monte è in lutto per la morte di Rosario Evalto, 17 anni. Il giovane è rimasto coinvolto in un incidente con la sua moto. Si è scontrato con un’auto e a nulla sono valsi i pur tempestivi soccorsi del 118. Una tragedia della strada che ancora una volta segna la provincia di Lucca.

Rosario Evalto era nato in Calabria, a Melicuccà, paese di 800 abitanti a pochi chilometri da Palmi, sulla costa tirrenica. Poi, con i genitori, che gestivano un’attività, si era trasferito da piccolo in Toscana.

Una vita fatta di sogni, come ogni ragazzo. Una vita spezzata sulla via di Piaggiori, a Segromigno in Monte. Una tragedia avvenuta poco lontano dall’abitazione del ragazzo. Lo scontro con l’auto, una Panda guidata da un 70enne di Lucca rimasto illeso, è stato violento. Alcune persone che si trovavano in zona hanno chiamato i soccorsi.

A intervenire, la Misericordia di Montecarlo con un’ambulanza medicalizzata. Ogni tentativo di rianimazione è stato vano. La notizia si è sparsa in pochi minuti nella zona. Anche i genitori del ragazzo, avvisati, si sono recati sul luogo dell’incidente.

Un dolore senza fine, che è anche quello dei tanti amici del diciassettenne. Un fulmine a ciel sereno in un’età in cui si fanno tanti progetti. Rosario Evalto avrebbe compiuto il diciottesimo anno in estate. La notizia della morte è presto arrivata anche in Calabria, lasciando sconvolta la comunità di Melicuccà. Tanti gli attestati di cordoglio che arrivano al papà Antonio, alla mamma Natina e ai due fratelli del ragazzo, Giuseppe e Benito.

"La piccola comunità di Melicuccà – si legge su Facebook – piange oggi la perdita di un'altra giovane vita. Rosario Evalto 17 anni, calabrese di nascita ma trasferitosi con la famiglia a Lucca”.