Muore nello schianto sulla Aurelia, la moglie portata in ospedale

Bibbona (Livorno), 27 febbraio 2025 – Il bilancio dell’incidente sulla Variante Aurelia a Bibbona è grave: un uomo morto, la moglie portata in ospedale. Entrambi di 76 anni.

È successo nel pomeriggio di oggi, 27 febbraio, all’altezza del km 272 in direzione nord tra Bibbona e Donoratico.

In base alle prime informazioni sulla dinamica, un’auto avrebbe tamponato in modo molto violento un altro veicolo. La causa sembrerebbe un malfunzionamento ai freni. Ad avere la peggio gli occupanti della seconda auto. Il loro veicolo ha infatti sbandato e si è cappottato in mezzo alla carreggiata. Non c’è stato nulla da fare per l’uomo di 76 anni, deceduto subito dopo l’incidente.

Lanciato l’allarme al 112, sul posto sono arrivati il prima possibile i soccorritori con due ambulanze della Croce Rossa di Donoratico e Venturina, i vigili del fuoco e la polizia stradale.

La donna di 76 anni ha riportato un politrauma ed è stata portata al pronto soccorso di Cecina.

La strada è stata temporaneamente chiusa per consentire i soccorsi, i rilievi e la messa in sicurezza. Sul posto sono intervenute anche le squadre Anas per consentire la riapertura della carreggiata in direzione nord nel più breve tempo possibile.