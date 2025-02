Incidente all’incrocio, piede amputato al ragazzo di 17 anni

Prato, 27 febbraio 2025 – Arrivano brutte notizie da Careggi. Le condizioni del ragazzo di 17 anni, coinvolto ieri nell’incidente all’incrocio di via Pistoiese, zona Mazzone, restano gravi. In base a quanto appreso dall’ospedale, i medici nonostante tutti i tentativi non hanno potuto fare altro che amputargli il piede, rimasto gravemente lesionato nell’urto.

La polizia municipale sta cercando di ricostruire quello che è accaduto. Erano da poco passate le ore 14 di mercoledì 26 febbraio quando è avvenuto l’incidente. Il giovane viaggiava su una moto e si è scontrato con un furgone Peugeot. Lanciato l’allarme al 118, sul posto sono arrivati il prima possibile i soccorritori con un’ambulanza e una pattuglia della polizia municipale.

La ricostruzione e la dinamica dell’incidente sono ancora in fase di accertamento. Sembra che il furgone, guidato da un 30enne che non ha riportato ferite gravi nell’incidente, stesse arrivando da zona Mazzone mentre il ragazzo arrivava da via Pistoiese. Il conducente del furgone è stato sottoposto ad alcoltest, risultato negativo, ed esame tossicologico.

In quell’incrocio è presente un semaforo e gli agenti della polizia municipale stanno cercando di capire se qualcuno dei due sia passato con il rosso. Proseguono gli accertamenti anche tramite le immagini di sorveglianza presenti nella zona.