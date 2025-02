Scontro con la moto. Paura per una giovane

Lo scontro è stato violento e per qualche attimo si sono temute conseguenze ben più gravi. Per fortuna la ragazza, protagonista dell’incidente, ha riportato contusioni lievi. Momenti di paura ieri mattina poco dopo le 7.30 in viale Italia a poca distanza dal Tribunale. Una motocicletta condotta da una giovanissima ragazza dl 2006 si è scontrata con una Ford condotta da un sessantenne per circostanze al vaglio della polizia municipale. La ragazza è sbalzata dal motociclo volando sull’asfalto. Sul principio la dinamica ha tenuto con il fiato sospeso i tanti automobilisti presenti in quel momento di punta per l’inizio della giornata scolastica e lavorativa. Sul posto è intervenuta la Pubblica Assistenza Misericordia di Pitelli che dopo aver prestato i primi soccorsi alla ragazza l’ha trasportata al pronto soccorso dell’ospedale Sant’Andrea della Spezia. I rilievi sono stati effettuati dalla squadra antinfortunistica della polizia municipale spezzina.