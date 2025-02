Scontro auto-moto. Grave un centauro

L’urto è stato violento. Per cause ancora in corso di accertamento, si è verificato uno scontro tra un’auto e una moto con un ferito grave, anche se, per fortuna, non è in pericolo di vita. E’ il bilancio dell’incidente di via della Libertà a Capannori. Nell’impatto, ad avere la peggio il centauro che è stato sbalzato dalla sella ed è caduto rovinosamente per diversi metri sull’asfalto. Le sue condizioni sono apparse subito critiche. Scattati i soccorsi, coordinati dalla centrale operativa del 118, l’uomo, un trentottenne del posto è stato stabilizzato dai sanitari e trasportato in codice rosso all’ospedale San Luca di Lucca. Per lui vari traumi, ma se la caverà e questa è la migliore notizia. Sul posto, per eseguire i rilievi di prassi, gli agenti della polizia municipale di Capannori. La circolazione ha subito lievi rallentamenti fino alla rimozione dei veicoli coinvolti e fino alla bonifica dai detriti della strada.

M.S.