Grave scontro 17enne operato a Careggi

Un ragazzo di 17 anni è ricoverato in gravi condizioni a Careggi, dopo un violento scontro avvenuto poco dopo le 14 all’incrocio fra via Pistoiese e via Mazzone. Il giovane viaggiava su un motorino e si è scontrato con un furgone Peugeot. Il 118 ha inviato un’ambulanza e una pattuglia della polizia municipale.

La ricostruzione dell’incidente è in corso e sembra che il furgone Peugeot, guidato da un 30enne, percorreva via Mazzone mentre il ragazzo arrivava da via Pistoiese. Nello scontro il giovane ha subito un grave trauma alla gamba. E’ stato trasferito in codice rosso a Careggi e operato in serata. I rilievi sono stati curati dalla municipale e il conducente del furgone è stato sottoposto ad alcoltest, risultato negativo, ed esame tossicologico. La ricostruzione della municipale prosegue.