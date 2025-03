Muore a 17 anni a pochi metri casa, terribile impatto tra moto e auto

Capannori (Lucca), 1 marzo 2025 – Un dramma ha scosso la Piana nella serata di ieri. Un giovane di 17 anni è morto a pochi metri da casa nell’ennesima tragedia sulle strade capannoresi e dove, ancora una volta, a perdere la vita è stato un giovanissimo.

Il terribile incidente si è verificato ieri sera intorno alle 20 in via di Piaggiori a Segromigno. Rosario Evalto di appena 17 anni (ne avrebbe compiuti 18 a luglio) è deceduto in seguito alle ferite e ai numerosi traumi riportati nel violentissimo scontro tra la moto su cui viaggiava e una Fiat Panda condotta da un settantenne residente a Lucca.

Molto c’è ancora da capire della dinamica, se non che il sinistro è avvenuto poco prima dell’ufficio postale della frazione capannorese arrivando da Zone.

Immediatamente, è stato lanciato l’allarme e la centrale operativa del 118 ha inviato sul posto una ambulanza della Misericordia di Montecarlo, con medico a bordo. Nonostante il tentativo di rianimare il ragazzo, per Evalto non c’è stato purtroppo niente da fare.

I sanitari hanno provato di tutto, ma l’adolescente non ce l’ha fatta.

Sulla dinamica di quanto accaduto stanno lavorando i carabinieri che sono intervenuti sia per eseguire i rilievi di legge sia per gestire la circolazione dei veicoli.

Tra coloro che hanno assistito all’incidente, anche il consigliere comunale Paolo Rontani, commercialista, ex candidato sindaco alle amministrative di giugno 2024.

Il politico stava rientrando dal proprio ufficio verso l’abitazione quando si è trovato sul luogo della tragedia.

“Sono rimasto sconvolto, mi vengono i brividi – ha raccontato poco dopo aver assistito alla drammatica scena – Penso a quella povera famiglia che dovrà sopportare un dolore immenso, pesante come un macigno. Riesco appena a immaginare come debba essere dura”.

“Quello che mi ha colpito – aggiunge poi Rontani - è che sul luogo dell’incidente sono arrivati in brevissimo tempo molti ragazzi che probabilmente sono venuti a conoscenza del fatto attraverso il tam tam in rete e sui social. Tutti erano disperati, molti colti da pianto irrefrenabile”.

Quello di ieri sera – come abbiamo già ricordato – è purtroppo l’ennesimo incidente mortale avvenuto sulle strade di Capannori. Tre ce sono stati soltanto negli ultimi mesi: lo scorso 4 febbraio un trentaquattrenne in bicicletta fu urtato da un pick-up e perse la vita per le conseguenze della caduta, mentre un ventinovenne morì nello scontro tra la sua moto e un camion al casello del Frizzone il 29 ottobre 2024.