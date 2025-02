Incidente fra auto e bicicletta, ciclista muore durante il trasporto in ospedale

Capannori, 4 febbraio 2025 – Tragico scontro in via del Frizzone, a Capannori, nel tardo pomeriggio di oggi, 4 febbraio. Un’auto e una bicicletta si sarebbero scontrate e il ciclista è deceduto mentre veniva trasportato in ospedale. Da chiarire la dinamica dei fatti. Secondo le prime informazioni la vittima sarebbe un uomo di circa 30 anni. Al momento del soccorso, operato dall’ambulanza medicalizzata di Porcari, l’uomo non aveva documenti con sé. Sul posto sono intervenute le forze dell’ordine. Al vaglio la ricostruzione e l’accertamento delle cause che hanno provocato il gravissimo incidente.

Notizia in aggiornamento