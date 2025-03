Arezzo, 25 marzo 2025 – Il 118 della Asl Toscana Sud Est è stato attivato ieri poco prima delle 18 per un incidente che ha coinvolto un'auto e una moto in via Urbinese, nel comune di Castelfranco Piandiscó. Un uomo di 36 anni è stato trasportato in codice 2 alla Gruccia. Sul posto sono intervenuti l'infermierizzata della Misericordia di San Giovanni Valdarno e le forze dell'ordine per i rilievi di legge.