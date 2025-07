Al via il "Luglio Sangiovannese". Cinema, teatro e spettacoli. E il mercoledì negozi aperti

Musica, cinema, teatro, cultura e intrattenimento. Sono questi gli ingredienti vincenti del Luglio Sangiovannese. Con l’arrivo dell’estate, San Giovanni si prepara a vivere un luglio ricco di eventi, con un programma variegato, dove rassegne consolidate si intrecciano a iniziative inedite. "Siamo davvero molto soddisfatti – ha commentato il sindaco Valentina Vadi – del cartellone estivo di questo 2025, perché è ricco di eventi e iniziative pensati per un pubblico ampio e diversificato, capace di coinvolgere tutte le fasce d’età".

Il programma si apre giovedì 3 luglio in piazza Masaccio con "Tributo a Notre Dame", spettacolo a cura dell’associazione Paro Paro. Sabato 5 luglio è in programma Root Fest! agli orti sociali, una giornata dedicata alla rete degli orti toscani. Sempre nel fine settimana, il centro storico si trasformerà nel regno del fumetto, della musica e dei giochi da tavolo grazie a ValdarnoComics, in scena sabato 5 e domenica 6 luglio.

Il cinema sotto le stelle sarà protagonista con più rassegne: La nostra memoria inquieta, l’esclusiva rassegna di film in pellicola curata da Alberto Vangelisti e Alessandro Elmetti è giunta all’undicesima edizione. Per il 2025 proporrà ogni lunedì in piazza Cesare Battisti un omaggio cinematografico a Tim Burton. Il Circolo Laudato Sì organizza invece una rassegna nella resede della Chiesa di Santa Teresa. Anche l’associazione Residenti in centro storico organizza un ciclo di film al Giardino di’ Noce: la rassegna quest’anno vede protagonista Antonio Albanese.

Il 9 luglio il centro storico ospita il Carnevale Estivo e ad animare la festa ci sarà il gruppo Masquerada. Il 10 luglio è la volta di Dissonanze in accordo, un concerto con testimonianze sul conflitto dei giovani dello Studentato di Rondine. Martedì 15 luglio l’appuntamento è con il grande jazz internazionale: in piazza Masaccio arrivano Steve Coleman and Five Elements. Il giorno successivo, spazio all’artista sangiovannese Walter Sterbini con il suo concerto Walter & Friends in piazza Masaccio.

Il 24 luglio si celebra l’81° anniversario della Liberazione della città con il concerto di Letizia Fuochi, accompagnata da Chiara Riondino. Il 25 luglio appuntamento con la Pastasciutta Antifascista al circolo Arci di Ponte alle Forche, accompagnata dagli Alta Madera. Il 31 luglio incontro in piazza Masaccio con Sandra Bonzi e Claudio Bisio. Il 28 luglio torna invece la grande lirica in piazza con Il barbiere di Siviglia. Nei mercoledì 9, 16 e 23 luglio, prevista infine l’apertura serale dei negozi.