Il nobile gesto di quattro ragazzi: trovano una borsa con 7mila dollari e gioielli e la portano in questura

Arezzo, 14 maggio 2025 – Un grande esempio di onestà e senso civico. Ad Arezzo quattro giovanissimi hanno trovato davanti a una gelateria in centro una borsa che conteneva 7mila dollari in contanti e alcuni gioielli. Poi, senza esitare, i ragazzi sono andati in questura per consegnare l’oggetto smarrito.

È accaduto, come confermato dalla stessa questura, nella serata tra lunedì 12 e martedì 13 maggio, in concomitanza con la presenza in città di numerosi operatori e visitatori di OroArezzo 2025, la prestigiosa manifestazione internazionale dedicata al mondo dell’oreficeria.

Dopo le indagini condotte dalla polizia, la proprietaria della borsa è stata presto individuata: si tratta di una hostess di nazionalità argentina, impegnata proprio durante la fiera. Contattata dagli agenti, la donna ha potuto riottenere tutti i suoi beni, visibilmente commossa e riconoscente.

Secondo quanto riferito dalla questura, la hostess ha voluto poi rintracciare personalmente i quattro giovani per ringraziarli del nobile gesto.