Auto finisce fuoristrada, feriti due 19enni

Terranuova Bracciolini (Arezzo), 28 aprile 2025 – Due giovani sono rimasti feriti in un incidente stradale avvenuto nella notte nel comune di Terranuova Bracciolini, in provincia di Arezzo. Poco dopo la mezzanotte, i soccorsi del 118 dell'Asl Toscana Sud Est sono intervenuti in via del Fiume per un'autovettura finita fuori strada: a bordo si trovavano due diciannovenni, un ragazzo e una ragazza, entrambi rimasti feriti nell'impatto. Dopo le prime cure sul posto, sono stati trasportati in codice 2 - che indica una situazione di media gravità - all'ospedale di Santa Maria alla Gruccia di Montevarchi ( Arezzo). Sul luogo dell'incidente sono intervenuti i volontari della Misericordia di San Giovanni Valdarno, che hanno prestato i primi soccorsi, e le forze dell'ordine.