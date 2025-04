Motociclista grave dopo lo scontro con un’auto

Montemurlo (Prato), 28 aprile 2025 – Grave incidente stradale questa mattina intorno alle 6,30 in via dell'Agricoltura a Bagnolo, nel comune di Montemurlo.

Un motociclista di 64 anni, residente a Prato, è stato portato all'ospedale Santo Stefano in codice rosso e si trova ricoverato adesso in prognosi riservata a seguito dello scontro con un’auto, che viaggiava in senso opposto.

Il conducente dell'auto ha 43 anni, residente a Prato, è stato soccorso in codice giallo. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia municipale di Montemurlo, che hanno fatto i rilievi che dovranno stabilire l'esatta dinamica del sinistro. Sono state raccolte anche alcune testimonianze.