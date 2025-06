Politeama, tempo di abbonamenti. E prevendite per spettacoli extra

PRATOSi apre il sipario sulla campagna dei nuovi abbonamenti per la prossima stagione teatrale del Politeama pratese, la stagione del centenario del teatro di via Garibaldi, intitolata appunto "100 anni. Una storia d’amore". In cartellone fino ad aprile del prossimo anno ci saranno diciotto titoli tra prosa, musical, circo-teatro, teatro di figura. Dopo la prima fase dedicata alla riconferma di chi ne possedeva giù uno, con tanti apprezzamenti per la proposta di un cartellone capace di coinvolgere, far riflettere e divertire grazie alla varietà e alla qualità degli spettacoli, da martedì 1° luglio sarà il turno dei nuovi abbonati che sceglieranno un rapporto più fidelizzato con il teatro per assicurarsi il posto migliore in platea oppure in galleria. Mentre entra nel vivo così la campagna abbonamenti per la stagione 2025/26, sempre a partire dal 1° luglio scatterà la prevendita dei biglietti singoli per gli spettacoli fuori abbonamento: meglio affrettarsi se si vuole avere la visuale migliore per ammirare il talento di Ale e Franz ne "La commedia. L’amore non ha età, noi sì" (in programma il 12 e il 13 dicembre), immergersi nelle acrobazie mozzafiato di "The Black Blues Brothers" (27 dicembre) a metà fra circo contemporaneo e commedia musicale, lasciarsi travolgere dal musical "La febbre del sabato sera" (in cartellone il 3 e il4 gennaio) per iniziare in bellezza il 2026. Non mancherà il teatro civile, fra migrazioni e cambiamenti climatici nello spettacolo musicale "Nomadic. Canto per la biodiversità" (il 20 novembre) con il filosofo Telmo Pievani, il musicista Gianni Maroccolo e una formazione d’eccezione. E poi lo sguardo sulla violenza di genere dal punto di vista del carnefice nello spettacolo "Pugni nel cuore" di e con Maurizio De Giovanni (il 25 novembre), un inno alla forza e determinazione di tutte le ragazze con Nancy Brilli protagonista di "A Penelope che prende la valigia" (il 24 marzo).

Tornando alla campagna abbonamenti, si rinnova l’offerta di tre formule per dare più possibilità di scelta al pubblico, con prezzi invariati rispetto all’anno scorso. La formula principale è Gran Teatro (220 euro galleria, 280 poltrona e 330 poltronissima) e comprende dieci spettacoli: "La sera della prima", "Il nuotatore di Auschwitz", "La vedova scaltra", "Il vedovo", "La grande magia", "Art", "Malinconico", "Le stravaganti Dis-Avventure di Kim Sparrow", "Il male oscuro", "Feste", con uno spettacolo a scelta in omaggio fra "Pugni nel cuore" e "A Penelope che prende la valigia". Confermate le altre due tipologie di miniabbonamento a sei spettacoli, ovvero la formula Mosaico, con "La sera della prima", "La vedova scaltra", "La grande magia", "Malinconico", "Il male oscuro", "Feste", e Intarsio, con "La sera della prima", "Il nuotatore di Auschwitz", "Il vedovo", "Art", "Le stravaganti Dis-Avventure di Kim Sparrow", entrambe con prezzi a 135 euro per l’abbonamento in galleria, 170 per la poltrona e 200 euro per la poltronissima.

Tanti i protagonisti molto amati dal pubblico che arriveranno al Politeama, fra i quali Monica Guerritore, Raoul Bova, Michele Riondino, Massimiliano Gallo, Nancy Brilli, Ale e Franz, Caterina Murino, Massimo Ghini, Paola Minaccioni, Alessio Vassallo, Ninni Bruschetta. Nel mese di luglio la biglietteria del Politeama è aperta il martedì, mercoledì, giovedì, venerdì dalle 10.30 alle 12.30 e dalle 16 alle 19 (chiusura dal sabato al lunedì). Chi non è in città può prenotare l’abbonamento per telefono o per mail (0574 603758; [email protected]) e pagare tramite bonifico bancario. Per quanto riguarda invece la prevendita dei biglietti per gli spettacoli in abbonamento, l’apertura in calendario è fissata per martedì 16 settembre. Maggiori informazioni: www.politeamapratese.it.