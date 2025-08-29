Arriva il Gran Galà della danza. In scena anche la stella Anbeta

Diamanti: le stelle del balletto danzano a Cortona. Venerdì 5 settembre in Piazza Signorelli alle 21,30 arriva un evento nel programma di CortonAntiquaria, in scena un entusiasmante Gran Galà di danza e balletto. Tra gli artisti in scena: Iana Salenko e Dinu Tamazlacaru, Anbeta Toromani star del programma "Amici" e Alessandro Macario già Primo ballerino del Teatro San Carlo di Napoli. Alcune delle più celebri star della danza europea intrecceranno, nella notte cortonese, passi a due, assoli, composizioni ottocentesche, neoclassiche e contemporanee, firmati da coreografi di punta.

Proseguono gli annunci degli eventi esclusivi che arricchiranno la 63ª edizione di CortonAntiquaria, la storica mostra mercato d’antiquariato che, anche quest’anno, animerà il suggestivo borgo della Valdichiana fino al 7 settembre con selezionatissimi espositori e un’atmosfera unica nel panorama fieristico italiano. Dopo la conferma del concerto-evento del 6 settembre con Fiorella Mannoia, i riflettori di Piazza Signorelli si accenderanno già la sera precedente il 5 settembre alle 21.30, per accogliere il fascino della grande danza internazionale con "Diamanti".

Sotto la direzione artistica di Francesco Borelli affermato danzatore, oggi maitre du ballet, giornalista e direttore artistico e dell’associazione culturale Dance Hall, andrà in scena un Gran Galà dedicato al balletto, che vedrà esibirsi alcune delle stelle più brillanti provenienti dalle compagnie e i teatri più importanti d’Europa. In programma La morte del Cigno e il Passo a due da "Coppelia", da Le Bourgeois a Romeo e Giulietta: solo alcuni esempi della proposta ideata per l’evento.