"Danzando in stile" al Petrarca. I giovani talenti vanno in scena

"Danzando in stile" è il titolo dello spettacolo in programma stasera alle 20,30 al teatro Petrarca di Arezzo. In scena per la conclusione dell’Anno Accademico 2024/2025 sotto la guida del direttore artistico Roberto Scortecci, le allieve de La Maison della Danza di Arezzo. L’anno era iniziato con un doppio compleanno per Scortecci - i suoi 60 anni impegnato ad insegnare nuovi passi alle sue allieve e 50 anni di danza vissuta con grande amore e dedizione - e continuato con una serie di eventi formativi che hanno visto protagonisti nella scuola di via Bernardo Tanucci ad Arezzo, i ballerini e coreografi Oliviero Bifulco, Simone Spillo Milani, Kristina Grigorova, Little Phil e Steve La Chance. Stasera le lezioni si concluderanno con una nuova magica avventura in danza con la direzione artistica del maestro aretino dal titolo Danzando in stile. Con le coreografie di Amy Polvani, Alessia Pasquini, Anais Caroti, Giorgetta Giannoni, Allen J. Reano e dello stesso Scortecci e i costumi di Cristiana Paggini, le ballerine della scuola La Maison della Danza presenteranno uno spettacolo unico e coinvolgente. "La danza è uno dei più grandi amori che la vita ci può donare – ricorda Scortecci - Ancora adesso, così come all’inizio del mio percorso la danza è un modo di vivere". La Maison della Danza regala al pubblico uno spettacolo sorprendente – con ingresso libero e gratuito - che ha il sapore di una straordinaria esperienza. "Dopo le prime repliche da tutto esaurito a Teatro Filarmonica di Ambra e al Teatro Comunale di Bucine, lo spettacolo arriva ad Arezzo nella prestigiosa cornice del Teatro Petrarca" ricorda l’attrice e conduttrice Marzia Fontana, che sarà madrina della serata. Per prenotare il posto gratuito: 334 2589258.