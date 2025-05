Acrobati a teatro. La danza nel cielo tra Potter e pirati

Saggi di fine anno per l’associazione Contraerea, in scena domenica 1 giugno al Teatro Petrarca. Un appuntamento che coinvolgerà oltre 130 interpreti: dalle bambine e i bambini dei corsi di tessuto, trapezio e cerchio, ai giovani e adulti provenienti dai corsi di tessuto, trapezio, cerchio, acrobatica, pole dance e dal progetto "Circostanze di incontro – spazi civici di comunità", vincitore del bando nazionale “Spazi civici di comunità - PlayDistrict”, dedicato ai giovani tra i 14 e i 34 anni con vari tipi di disagio e ai Neet, promosso dal ministero delle Politiche Giovanili e da Sport e Salute. "Il nostro obiettivo – dice Nicoletta Martini di Contraerea – non è solo formare acrobati, ma costruire comunità. ‘Circostanze d’incontro’ nasce proprio con questo intento: creare spazi dove i giovani possano sentirsi accolti, sostenuti e valorizzati, indipendentemente dal loro punto di partenza. Il circo diventa così un pretesto meraviglioso per coltivare relazioni, sviluppare fiducia e ritrovare forza nel corpo e nello stare insieme. I saggi finali sono il momento in cui tutto questo prende forma davanti agli occhi di genitori, amici, educatori e cittadini. Ed è sempre un’emozione fortissima". "Per noi – agginge la regista e direttrice artistica dei saggi Chiara Renzi – il saggio è il momento in cui tutto quello che abbiamo costruito durante l’anno prende forma: la tecnica, certo, ma anche la fiducia, la presenza, la creatività. Abbiamo scelto due mondi immaginari potentissimi, quello magico di Harry Potter e quello ribelle dei Pirati dei Caraibi, per raccontare storie di crescita, sfide, alleanze, coraggio. Non è solo uno spettacolo: è un’esperienza di gruppo, dove si vola sul serio, non solo in senso letterale. I nostri allievi e allieve si sono messi in gioco con generosità e questo spettacolo è il risultato di quella fiducia trasformata in poesia sospesa. Vederlo accadere, ogni volta, è sorprendente". Alle 17:30 andrà in scena Cronache magiche dall’Accademia di Volo, ispirato al mondo narrativo di Harry Potter. Tra lezioni di volo, incantesimi e duelli, giovani maghi e maghe affrontano ostacoli, scoprono il loro potenziale e imparano il valore dell’amicizia. Alle 21 La danza degli oceani, avventura ispirata all’universo dei Pirati dei Caraibi.