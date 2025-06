Arezzo, il girone è quasi fatto. Cutolo sulle tracce di Coppolaro

Dopo che il Consiglio Federale ha ratificato le esclusioni di Lucchese e Spal e in attesa che venga messa la parola fine anche sul Brescia (scontata), tenendo conto di quelle che saranno le riammissioni (Pro Patria) e i ripescaggi (Inter under 23), va delineandosi quello che sarà il girone B dell’Arezzo nel prossimo campionato di serie C. Dalla passata stagione gli amaranto ritroveranno Ascoli, Gubbio, Carpi. Perugia, Pianese, Pineto, Pontedera, Rimini, Ternana, Torres, Vis Pesaro a cui si aggiungerà una tra Juve Next Gen, Atalanta under 23 e Inter under 23. Tra le novità ben cinque neo promosse: Bra, Forli, Guidonia, Livorno e Sambenedettese. Oltre a loro la squadra d Bucchi potrebbe incrociare anche la Pro Vercelli, ma tutto dipenderà dal Brescia. Se al posto delle "rondinelle" non ci sarà riammissione del Caldiero, ma il ripescaggio del Ravenna, sarebbero i romagnoli a fine nel girone B con la Pro Vercelli che tornerebbe nel raggruppamento A.

Sembra allontanarsi, invece, lo spauracchio Sampdoria dopo l’andata dei playout contro la Salernitana che vede i doriani in netto vantaggio. Con i blucerchiati salvi, conferma per il Campobasso nel girone centrale. Nel frattempo Nello Cutolo è rientrato da un breve periodo di vacanza dove, però, non ha staccato dal cellulare. Filo diretto con Arezzo e con i vari colleghi direttori sportivi e procuratori.

Il mercato in vacanza non ci va, anzi, sta entrando nel vivo in questa seconda metà di giugno. E nemmeno l’Arezzo fa eccezione. Per il portiere si attende l’ufficialità di Venturi che andrà a contendere a Trombini la titolarità della porta. In difesa le trattative per il centrale e per i terzini sono aperte e il ds amaranto sta giocando su più tavoli in attesa di affondare per chiudere. Coppolaro, rientrato al Modena dal prestito biennale alla Carrarese, è un profilo che piace perchè può agire sia in una linea a quattro che da braccetto.

Per i laterali si seguono Quirini del Milan Futuro, Russo del Cerignola e Tito della Ternana, mentre a centrocampo Iaccarino (Napoli) è un obiettivo come vice Guccione, ma non è il solo. Davanti la priorità sono due esterni: Russo (Avellino) e Ianesi (Milan Futuro) stuzzicano l’interesse dell’Arezzo. Per quanto concerne, invece, il ruolo di prima punta da affiancare a Ravasio se ne riparlerà più avanti.