Arezzo batte Gubbio 3-1: Ravasio e Pattarello decisivi nei playoff

Buona la prima. L’Arezzo trema in avvio, poi reagisce e sferra tre montanti che mandano ko il Gubbio e permettono di allungare la stagione. Decisivo Ravasio, a secco da inizio marzo, che segna la doppietta che ribalta l’iniziale vantaggio ospite prima del rigore di Pattarello che fissa il risultato sul 3-1. Mercoledì si torna in campo, di nuovo al Comunale, per il secondo turno: avversaria la Vis Pesaro che ha eliminato il Pontedera.

Allo stadio il colpo d’occhio è notevole: sfondata quota 4mila spettatori. Bucchi si affida alla formazione tipo: tornano titolari Renzi, Chiosa e Righetti in difesa e Mawuli a centrocampo. L’Arezzo parte contratto e il Gubbio al 10’ passa già in vantaggio, gelando il pubblico aretino: cross in area di Spina e grande stacco di testa di Corsinelli.

L’Arezzo vede i fantasmi: al 20’ ha la chance del pari che Pattarello sciupa a pochi passi su un tiro-cross di Ravasio.

Intorno alla mezz’ora gli episodi che cambiano il destino della gara: prima il Gubbio va vicino al raddoppio con il palo di Spina poi Ravasio, servito in area da Renzi, conclude di prima con un diagonale che bacia il palo e s’insacca sotto la Sud. Il pari scioglie gli amaranto, che al 34’ sfiorano il raddoppio ancora col centravanti, che incoccia un bel cross di Mawuli ma trova la respinta di un difensore.

È l’ultima chance di un primo tempo equilibrato, in cui il Cavallino ha fatto fatica a entrare in partita ma ha avuto la bravura di rimontare il gol subìto a freddo. L’approccio alla ripresa è meno traumatico e anzi, al 53’ Ravasio sfiora nuovamente la doppietta ricevendo in area da Righetti ma trovando ancora la deviazione di un difensore. La sorte restituirà il maltolto al centravanti poco dopo l’ora di gioco, quando il suo tiro dal limite trova la deviazione di un difensore e s’infila al sette. Gol legittimato però da una grande azione sulla sinistra e che ha coinvolto Dezi, Mawuli e Tavernelli prima della conclusione vincente. Poco dopo lo stesso Mawuli esce tra gli applausi per far posto a Chierico.

Il vantaggio mette l’Arezzo al sicuro, anche se poco dopo il Gubbio va vicino al 2-2 con una staffilata di Rocchi che sibila a fil di palo. Le velleità degli ospiti, però, si spengono al 73’, quando Signorini stende da tergo Tavernelli involato a rete e l’arbitro lo caccia. L’inerzia ormai è tutta dalla parte dell’Arezzo: al 78’ Pattarello, lanciato da Ravasio, sterza in area e viene steso. L’arbitro indica il dischetto e il dieci mette in ghiaccio la qualificazione col 20° gol della sua stagione. Bucchi a questo punto fa entrare Damiani, Santoro, Ogunseye e Capello per i minuti finali, che non regalano sorprese. L’avventura dell’Arezzo nei playoff prosegue.