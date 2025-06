Arezzo: al via il ritiro a Storo, Bucchi prepara la squadra per la Serie B

Un mese alla partenza per il ritiro. Il conto alla rovescia per l’inizio della nuova stagione è già cominciato. Domenica 13 luglio gli amaranto saliranno sul pullman con destinazione Storo, la località in provincia di Trento che ospiterà l’Arezzo fino al 26 luglio.

Li, nella Valle del Chiese, alle pendici delle Dolomiti, Bucchi dovrà plasmare il gruppo in vista del prossimo campionato che nelle intenzioni dovrà vedere il cavallino tra le contendenti alla serie B. Per quella data Cutolo conta di consegnare all’allenatore buona parte della rosa che dovrà affrontare il torneo. Dalla prossima settimana è probabile che si entri nel vivo delle trattative abbozzate e impostate nell’ultimo periodo. Contestualmente ci sarà da operare anche in uscita.

Per la porta sono tanti i nomi sul taccuino del direttore sportivo. Da Venturi a Poluzzi, passando per Seculin, Pissardo e Furlan. Tutti con un comun denominatore: affidabilità ed esperienza. Tra i pali la titolarità di Trombini non sembra più così scontata. Certo, il classe 2001 parte in vantaggio anche per quanto dimostrato nelle ultime stagioni dove si è affermato come uno dei migliori nel ruolo di tutta la Lega Pro.

In difesa c’è movimento per rinforzare la corsie laterali. Quirini, Tito, Corsinelli sono nomi seguiti e rappresentano un mix di esperienza e prospettiva. Profili differenti per età e curriculum, ma che hanno la caratteristica comune della duttilità. Bucchi ha chiesto giocatori che possano ricoprire più ruoli e adattarsi a diversi sistemi di gioco.

Una linea guida che Cutolo seguirà nel mercato. Il reparto arretrato sarà completato da un quarto centrale che vada ad affiancarsi a Chiosa, Gilli e Gigli. A centrocampo il rinnovo di Dezi era una delle priorità.

Sistemata quella casella, la mediana sarà comunque rinforzata con una mezz’ala che possa unire qualità e quantità. In attacco arriveranno due esterni e un centravanti, ma i movimenti potrebbero non finire qui in caso di partenza di Pattarello ed eventualmente anche di Capello. Tra coloro che hanno le valigie in mano ci sono Borra, Bigi, Del Fabro, Montini, Coccia, Lazzarini, Santoro e Gaddini.

Da valutare la posizione di Settembrini anche se il capitano pare intenzionato a voler rimanere. Restando a centrocampo, Bianchi potrebbe essere riscattato dalla Casertana dove ha giocato in prestito nell’ultimo anno.