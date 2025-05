Arezzo sfida Vis Pesaro per il secondo turno playoff al Comunale

Altro giro, altra corsa. Tre giorni dopo la vittoria in rimonta contro il Gubbio, l’Arezzo torna di nuovo al Comunale per il secondo turno playoff. Stessa situazione, con il pareggio al termine dei tempi regolamentari che basterebbe per la qualificazione, ma un diverso avversario: sulla strada degli amaranto c’è di nuovo la Vis Pesaro, affrontata già tre volte in stagione. La prima, in Coppa Italia ad agosto, coincide con l’unica vittoria del Cavallino, che qualche settimana più tardi avrebbe perso in casa biancorossa in campionato. Ultimo precedente il ritorno in stagione regolare dell’Epifania, un pari senza reti che oggi sarebbe sufficiente. Sulla panchina amaranto, però, ora c’è Cristian Bucchi, che non vuole speculare sui due risultati a disposizione, ma chiederà ai suoi di aggredire la partita e cercare di passare in vantaggio, anche per evitare i patemi di qualche giorno fa, con il Gubbio avanti dopo dieci minuti e l’Arezzo costretto a inseguire.

La speranza è che la squadra abbia rotto il ghiaccio tre giorni fa e che quindi la tensione che ha caratterizzato l’approccio contro gli umbri sia passata. Per quanto riguarda la formazione, gli impegni ravvicinati costringerebbero a delle rotazioni, ma è pur vero che non si possono fare calcoli, dato che anche stasera è partita da dentro o fuori. Risparmiare qualcuno per poi uscire di scena servirebbe a poco, e così l’ipotesi che va per la maggiore è la riproposizione dello schieramento anti-Gubbio. Unici possibili ballottaggi a centrocampo, dove uno tra Dezi e Mawuli, quest’ultimo in diffida al pari di Guccione e Ogunseye, potrebbe inizialmente far posto a Chierico. In difesa e attacco si va verso la continuità. Molto passa come sempre dalla vivacità di Pattarello e Tavernelli, cui si aggiunge Ravasio come arma in più dopo la doppietta di domenica.

Dall’altra parte, l’ex Stellone schiererà i suoi con il consueto 4-3-1-2. L’Arezzo dovrà fare attenzione alla qualità dei vari Di Paola, Pucciarelli, Paganini e Orellana e sulla fisicità della coppia d’attacco Nicastro-Okoro. Intanto, la prevendita iniziata ieri mattina è salita di tono nel corso della serata.

Il turno infrasettimanale potrebbe far calare gli spettatori ma la febbre playoff è alta e si preannuncia un altro bel colpo d’occhio al Comunale. Chi vince, accede al primo turno nazionale che si apre domenica 11 con l’andata e si chiude mercoledì 14 con il ritorno.