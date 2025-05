Anteprima di cantine aperte per il Meyer: raccolti oltre 3mila euro

Sono oltre 3 mila gli euro raccolti in poche ore grazie all’iniziativa "Anteprima Cantine Aperte" al Valdichiana Village. Una cifra che andrà in favore della Fondazione Ospedale Pediatrico Meyer a sostegno del progetto di accoglienza per le famiglie dei piccoli pazienti. L’iniziativa, promossa dal Movimento Turismo del Vino e dallo stesso Valdichiana Village, si è svolta grazie alla preziosa collaborazione dei sommelier Ais - delegazione di Arezzo e dei volontari della Fondazione Ospedale Pediatrico Meyer di Firenze, che, come sottolinea Riccardo Lucchetti center manager di Valdichiana Village, "hanno contribuito a rendere l’evento un’esperienza autentica, accogliente e perfettamente organizzata. Trenta tra le più prestigiose cantine di Toscana, Umbria ed Emilia Romagna facenti parte del Movimento Turismo del Vino, hanno proposto ai visitatori del Village oltre 70 etichette di vini, per una speciale degustazione capace di unire promozione, territorio e charity".

Tra i protagonisti del pomeriggio anche il noto chef Luca Pappagallo. Gli oltre 3 mila euro raccolti sono quindi stati interamente devoluti al progetto Accoglienza Famiglie della Fondazione Ospedale Pediatrico Meyer di Firenze, che solo lo scorso anno ha permesso a quasi 700 nuclei familiari di restare vicino ai propri bambini ricoverati, offrendo loro alloggio e sostegno in momenti delicati. "Anteprima Cantine Aperte" conferma così il suo valore non solo come preview dell’atteso evento nazionale del Movimento Turismo del Vino del prossimo weekend, ma anche come appuntamento simbolico che unisce eccellenza enologica, promozione del territorio e impegno solidale.

"Valdichiana Village, sempre più protagonista di iniziative di valore, rafforza la propria identità di luogo in cui lo shopping si fonde con la cultura, il gusto e l’attenzione concreta alla comunità", sottolinea ancora Lucchetti.

La.Lu.