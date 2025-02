Al lavoro con la bici elettrica. I dipendenti del Parco lasciano l’auto per spostarsi

I dipendenti del Parco rinunciano all’auto per gli spostamenti di lavoro a favore di biciclette a pedalata assistita. E le prime sette arriveranno proprio in occasione della Giornata nazionale del risparmio energetico e degli stili di vita sostenibili in calendario per domenica 16 febbraio e istituita dal Parlamento collegandosi all’iniziativa "M’illumino di meno", della trasmissione di Massimo Cirri, Filippo Solibello e Sara Zambotti "Caterpillar" in onda su Rai Radio 2 dal 2005. Una giornata alla quale l’ente partecipa da sempre e che quest’anno ha voluto rendere ancora più speciale con la consegna ai dipendenti, che ne hanno fatto richiesta, di alcune biciclette a pedalata assistita. Le e-bike saranno utilizzate sia per esigenze di servizio che per gli spostamenti casa-lavoro, permettendo una riduzione dell’uso delle automobili e, conseguentemente, dell’ inquinamento.

Mezzi speciali e di grande rispetto per l’ambiente che sono state acquistate grazie ad un apposito finanziamento del ministero dell’Ambiente e della sicurezza energetica. Anche questa nuova iniziativa si inserisce negli interventi fatti dal Parco delle Foreste Casentinesi per ottenere ambiziosi traguardi, come quello della riduzione delle emissioni di CO2, di mitigazione, adattamento, tutela e valorizzazione della biodiversità in linea con l’Agenda 2030 delle Nazioni Unite, con la Strategia europea sulla biodiversità 2030 e le politiche di sviluppo sostenibile. "L’iniziativa di quest’anno - dice Claudia Mazzoli presidente del Parco - ha la finalità di sensibilizzare le persone sul tema della sostenibilità ambientale attraverso l’esempio di buone pratiche che incidono sulle abitudini con un approccio complessivo al miglioramento della qualità dell’ambiente e della vita di ciascuno di noi. Tutta questa operazione nel comune obiettivo della riduzione delle emissioni di CO2 e nell’ambito del programma del governo che mira ad investire sulla tutela e la valorizzazione del Parco, il cui territorio custodisce un enorme patrimonio di biodiversità. E’ un capitale naturale che va protetto con interventi specifici. senza trascurare il valore simbolico e di esempio circa le prassi ambientali più corrette per affrontare le grandi sfide del cambiamento climatico in atto". E così da ora in poi i dipendenti del Parco si muoveranno con le biciclette elettriche.