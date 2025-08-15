Abbondanza e Ascoli: duetto in scena

Terre In Festival, il festival diffuso organizzato da Laboratori Permanenti che si svolge fino al 4 settembre entra nel vivo nella settimana di Ferragosto. L’appuntamento sarà a Sansepolcro domani 16 agosto alle ore 21 all’Anfiteatro Campaccio, in scena Umani da e per Francesco Romiti una produzione Chille de la Balanza, di e con Sissi Abbondanza e Claudio Ascoli. Francesco Romiti, artista irregolare fiorentino; dal suo Diario è tratto "Questo volevo che capiste", un diario inedito e sconosciuto al pubblico, e a partire dalle sue opere, Sissi Abbondanza e Claudio Ascoli hanno deciso di provare a comunicare il mondo di Romiti che chiede la necessità e l’urgenza di un incontro tra Umani.

Ci si sposta a Badia Tedalda, il giorno seguente il 17 agosto alle ore 21 presso il Museo dell’Alta Valmarecchia torna in scena Radio Maigret di Settimo Cielo. In concomitanza un nuovo appuntamento con In giro per Terre In Festival: Anello dell’Alpe della Luna da Monteviale. Partenza alle 8.30, poco dopo il borgo di Monteviale. La salita iniziale, immersa in una faggeta ombrosa e suggestiva, conduce al crinale e alla Ripa della Luna, tra panorami mozzafiato. Il rientro si conclude con un bagno rinfrescante nel Presalino.