Più lavoro, più guadagno

Maurizio Sacconi
Più lavoro, più guadagno
Arezzo
Abbonamento mensile:

6 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Classifica pizzerieCaso CocciTramvia FirenzeCubo NeroFunghiTaxi solidale
Acquista il giornale
CronacaA1, auto si ribalta in autostrada: paura a Cortona per due persone liberate dai vigili del fuoco
11 set 2025
REDAZIONE AREZZO
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Arezzo
  3. Cronaca
  4. A1, auto si ribalta in autostrada: paura a Cortona per due persone liberate dai vigili del fuoco

A1, auto si ribalta in autostrada: paura a Cortona per due persone liberate dai vigili del fuoco

Intervento dei vigili del fuoco di Cortona e Montepulciano, personale sanitario e stradale al km 378 in direzione nord; i due feriti erano già fuori dall’abitacolo.

Il luogo dell'incidente

Il luogo dell'incidente

Per approfondire:

Cortona (Arezzo), 11 settembre 2025 – Paura questa mattina sull’autostrada A1, in direzione nord, al km 378, dove un’autovettura si è ribaltata intorno alle 12.30.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Cortona, che hanno messo in sicurezza il veicolo e l’area circostante, garantendo la sicurezza della circolazione. All’arrivo dei pompieri, i due occupanti dell’auto erano per fortuna già fuori dall’abitacolo.

Anche la squadra dei pompieri del distaccamento di Montepulciano, insieme al personale dell’emergenza sanitaria e alla Polizia Stradale, ha raggiunto il luogo dell’incidente.

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata