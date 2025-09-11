A1, auto si ribalta in autostrada: paura a Cortona per due persone liberate dai vigili del fuoco

Cortona (Arezzo), 11 settembre 2025 – Paura questa mattina sull’autostrada A1, in direzione nord, al km 378, dove un’autovettura si è ribaltata intorno alle 12.30.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Cortona, che hanno messo in sicurezza il veicolo e l’area circostante, garantendo la sicurezza della circolazione. All’arrivo dei pompieri, i due occupanti dell’auto erano per fortuna già fuori dall’abitacolo.

Anche la squadra dei pompieri del distaccamento di Montepulciano, insieme al personale dell’emergenza sanitaria e alla Polizia Stradale, ha raggiunto il luogo dell’incidente.