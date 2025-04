Viareggio, tabaccaio rapinato e massacrato di botte per 150 euro

Viareggio, 5 aprile 2025 – Violenta rapina nel primo pomeriggio del 1° aprile a Viareggio, precisamente in via Fratti, in prossimità dell'ex ospedale Tabaracci, davanti alla pineta di Ponente. Vittima dell'aggressione è stato un uomo di 55 anni, titolare di un bar locale, che ha subito un violento attacco fisico ad opera di un uomo italiano dall'accento del Nord Italia.

L'aggressore, con l'intento di sottrarre circa 150 euro dalla cassa e alcuni generi alimentari, è stato scoperto dal commerciante ed ha reagito con inaudita violenza, sferrando calci e pugni che hanno causato al proprietario del bar lesioni significative. Risultato di questa brutale aggressione, il 55enne ha riportato ferite all'occhio, al piede e alla schiena, per le quali i medici del pronto soccorso dell'ospedale 'Versilia', dove è stato trasportato d'urgenza, hanno stabilito una prognosi di 35 giorni.

Per il danno all'occhio si renderà necessario anche un intervento chirurgico che verrà programmato a breve. Una volta ripresosi parzialmente, l'uomo ha deciso di agire per vie legali, affidandosi all'assistenza del suo avvocato, Aldo Lasagna, per sporgere formale denuncia presso le autorità competenti.