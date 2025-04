Viale Kennedy sott’acqua: "Ma non è colpa nostra"

Gli allagamenti continui e preoccupanti del viale Kennedy a Torre del Lago non sarebbero imputabili alla gestione del fosso di Scolo. E’ quanto sostiene il Consorzio di Bonifica che in una nota stampa specifica che: "La gestione dei livelli idrici di canali e corsi d’acqua è complessa, soprattutto in una fase di allerta e piogge intense: è necessario fare maggiore chiarezza su quella che è la situazione di viale Kennedy, i cui allagamenti non possono in alcun modo essere imputati alla gestione del Fosso di Scolo, circa mezzo chilometro più a Est".

Contrariamente a quanto pensano in molti, la chiusura della paratoia del Fosso di Scolo sullo sbocco del canale Bufalina, avvenuta durante l’ultima intensa perturbazione che ha colpito la Versilia, "è necessaria a garantire il corretto funzionamento del canale e delle idrovore della Bufalina: l’impianto è stato attivato per tenere sotto controllo il livello del lago di Massaciuccoli. In condizioni ordinarie, ossia a impianto spento, il fosso di Scolo – spiegano gli esperti del Consorzio – defluisce a gravità nella Bufalina, e da qui nel Lago Massaciuccoli. Con l’attivazione delle idrovore della Bufalina, invece, necessariamente i livelli nell’omonimo canale salgono rispetto anche a quello del Fosso di Scolo: se non venisse chiusa la paratoia, come quelle di altri affluenti, il risultato sarebbe che l’acqua pompata dal Lago di Massaciuccoli rientrerebbe nella rete scolante, quindi anche nel fosso di Scolo, allagando l’intera area".

Il Fosso di Scolo, pertanto, in tali frangenti, non potendo scolare a gravità, attraverso l’Allacciante Scolo-Fiaschetta defluisce nel fosso Fiaschetta, quindi all’impianto idrovoro della Fiaschetta e da qui l’acqua viene pompata nella Bufalina. "Resta inteso che le idrovore della Fiaschetta vengono attivate contestualmente alle idrovore della Bufalina".

Gli allagamenti di una porzione di viale Kennedy per la Bonifica, sono dovuti da un lato all’innalzamento dei livelli della falda, dall’altro al fatto che in quel tratto la strada scende e segue l’andamento naturale dell’area, tipico delle lame della Pinete. "Non c’è invece alcun collegamento idraulico con il Fosso di Scolo, a circa 500 metri di distanza, dove il livello dell’acqua è rimasto sempre in alveo".