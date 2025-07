Torna il gran gala "Versilia gourmet" con gli chef stellati

Chef stellati, piatti che fanno tendenza e Pietrasanta che torna protagonista sotto le luci della ribalta in un ambito "artistico" diverso dal marmo e dal bronzo ma non per questo meno creativo. Parliamo del tradizionale gran gala "Versilia gourmet", evento che anche quest’anno culminerà con la consegna degli "Oscar alla ristorazione" e la presentazione della guida-ristoranti. La manifestazione, considerata più importante della ristorazione versiliese, è giunta infatti alla 15a edizione, con l’appuntamento in agenda lunedì 7 nello scenario del "Paradis Agricole", azienda che si estende per nove ettari nella verdeggiante campagna di via Bugneta.

La cena più attesa dell’estate avverrà come di consueto sotto le stelle, in mezzo a opere d’arte e olivi. Lo chef Alessio Bachini, che giocherà in casa facendo parte dello staff del "Paradis Pietrasanta" (in piazza Crispi), darà il via al percorso gourmet, intitolato "La campagna al profumo di salmastro" dato che il tema di quest’anno sarà l’incontro tra il mare della Versilia e, appunto, la campagna. È stato confermato inoltre il sodalizio con "Franciacorta", dall’aperitivo fino al dessert, che per l’occasione verrà versato nei calici dai sommelier della Fisar. Spazio poi ai veri protagonisti della serata-evento: i ristoratori, gli chef e i maestri dell’accoglienza, i quali saliranno sul palco per ricevere gli ambiti premi "Versilia gourmet Franciacorta" che ogni volta decretano il miglior chef, il migliore in sala, il premio carriera e il miglior ristorante dell’anno. Infine l’atteso ospite d’onore: Giancarlo Perbellini, chef-imprenditore (tre stelle Michelin) e tutolare del ristorante "Casa Perbellini-12 Apostoli" di Verona.

Considerato un autentico "artista della cucina", lunedì ritirerà il prestigioso premio "Eccellenza italiana". Non solo: coadiuvato da una parte della sua brigata, realizzerà il dolce finale della cena, ossia un croccante alle fragole di bosco, gelato allo yogurt e spuma di lavanda. Ai presenti verrà consegnata in anteprima l’edizione 2025 della guida-ristoranti "Versilia gourmet", che dal 9 luglio sarà disponibile nelle edicole e librerie.