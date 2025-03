Via le radici sporgenti. Interventi a Fiumetto per eliminare i pericoli

Eliminare dalle strade i potenziali pericoli, in particolare per bici e scooter. È l’obiettivo della nuova tranche di interventi disposti dal Comune, e avviati nel 2023, per scongiurare potenziali incidenti causati dalle radici sporgenti degli alberi che deformano l’asfalto e creano dossi indesiderati. Il fenomeno riguarda in particolare la Marina: dopo via Cortona e via Magenta, i lavori hanno interessato un ampio tratto all’incrocio tra via Toti e il parco di piazza Versilia, a Fiumetto, sul lato Massa. "Anche in questo caso – spiega l’assessore a lavori pubblici e manutenzioni Matteo Marcucci – le sconnessioni sulla carreggiata erano provocate da radici di alberi non più esistenti, abbattuti dall’uragano del 2015". La rimozione delle radici e la riasfaltatura andrà avanti: ieri è partita la sistemazione di via Giotto, sempre a Marina, "una strada pubblica a fondo chiuso – conclude – che ancora mancava, nella parte conclusiva, della pavimentazione in asfalto, con tutti i problemi di percorrenza e decoro che questo comportava".