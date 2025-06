Valdicastello, è qui la festa. Il paese celebra il patrono

L’idea di costituire un comitato parrocchiale è nata due anni fa, quasi per gioco e in modo spontaneo, ma i frutti finora raccolti sono andati oltre le più rosee previsioni. Per questo a Valdicastello c’è molto entusiasmo per la tre-giorni che si terrà da oggi a domenica di fronte alla storica pieve. Si tratta della festa dedicata a San Giovanni, patrono della frazione al quale è infatti intitolata (insieme a Santa Felicita) la stessa pieve. Era stato il compianto parroco don Marco a istituire tempo fa la "Sagra del tordello", poi la manifestazione ha subìto un lungo stop e ora, per il terzo anno di fila, la tradizione ritorna grazie alla volontà di padre Giustino e il fondamentale supporto del comitato.

"Siamo composti da circa trenta persone – spiegano le due ’anime’ del comitato Serafino Coluccini e Lauro Bonuccelli – e grazie anche al supporto del Comune riusciamo ogni anno a promuovere concerti, animazioni nel parco-oliveto davanti alla pieve che abbiamo riqualificato aggiungendo i giochi per bambini, fino alla festa della castagna a ottobre, il villaggio di Babbo Natale e la Befana, e molto altro. Tra i nostri progetti c’è anche quello di contribuire al restauro della pieve, intervento da 350mila euro già approvato dalla curia e tuttora in visione alla Soprintendenza. Chiediamo fin da ora ai nostri compaesani di darci una mano. Il 27 luglio, invece, la pieve ospiterà una master class legata al festival ’Pietrasanta in concerto’ grazie alla collaborazione con il direttore artistico Michael Guttman". Ma ora è tempo di festeggiare San Giovanni. Partenza oggi con apertura degli stand alle 18, con replica domani e domenica dalle 12 (con possibilità di asporto in tutti e tre i giorni). Domani invece ci saranno tre concerti nell’ambito della "Giornata mondiale della musica": alle 18,30 i pianisti Beatrice Magnani e Gianin Bicchierini, alle 20,15 jazz con The Brass Together e alle 21,30 gli alunni dell’istituto Passaglia (pianoforte), mentre domenica dalle 18 in poi musica live e karaoke con la cantante e cantautrice fiorentina Silvia Nencetti che proporrà anche brani di Gianna Nannini.

Daniele Masseglia