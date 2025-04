Vacanze pet friendly: il litorale viareggino accoglie animali domestici

di Gaia Parrini

È il primo sole primaverile che scalda, e attrae, sulle spiagge del litorale viareggino e versiliese, residenti e forestieri, Alcuni già armati di ombrello, asciugamano e costume, e altri, timorosi, ancora bardati di giacca e sciarpa. Ma è quello stesso sole che dà il via a quella che operatori, esercenti, commercianti così come i potenziali turisti si augurano sarà una bella stagione, per viaggiare e organizzare le proprie vacanze tra amici e in famiglia, portando con sé, in avventure, relax e vita da mare, anche i propri animali domestici.

È infatti in leggero aumento il numero di famiglie che decidono di partire accompagnati dai propri animali verso mete più disparate, tra cui anche il lungomare viareggino, attraverso Lido di Camaiore, fino a Marina di Pietrasanta e Forte dei Marmi, ospitate dalle strutture ricettive della costa e dell’interno versiliese.

"Ci sono strutture in città pet friendly e altre che invece non accettano animali - racconta Sandra Lupori, presidente Federalberghi Viareggio - Il cane fa da maggiore, dalle taglie più grandi a quelle più piccole, anche se ultimamente c’è richiesta ulteriore per i gatti. C’è stato un aumento di richieste rispetto agli altri anni, ma non esponenziale". Sono circa 26 su un totale di 80, gli hotel viareggini che ammettono animali, in una ricerca ipotetica su Booking.com, e disponibili per un altrettanto ipotetico weekend di inizio estate, che raggiungono le 80 strutture comprensive anche di bed and breakfast, case vacanze e appartamenti. Un numero simile si ritrova anche a Lido di Camaiore, con 23 alberghi su circa 37 complessivi, 15 su 69 a Marina di Pietrasanta e 13 hotel su 55 a Forte dei Marmi. "Con l’accettazione e l’accoglienza degli animali viene aggiunto un’extra giornaliero dovuto soprattutto per la pulizia, perché è più approfondita specialmente per la ripartenza - aggiunge Sandra Lupori - L’extra varia, ad esempio le categorie più alte aggiungono una ciotola e un cuscino. Ma chi arriva solitamente è sempre organizzato con tutto l’occorrente".

Cuscini, ciotole e altrettanti servizi sono anche quelli offerti non solo dagli alberghi della zona, ma anche dagli stabilimenti balneari che hanno adibito e riservato spazi specifici agli amici a quattro zampe. "Ognuno, tra quelli che li accettano, ha la propria area: chi l’ombrellone e chi uno spazio particolare, con abbeveratori - racconta Marco Daddio, presidente dei baneari di Lido di Camaiore - L’anno scorso ad esempio abbiamo collaborato con Monge che forniva accessori per cani da spiaggia. La richiesta è aumentata, come è aumentata la presenza degli animali nelle famiglie, e che nelle nostre spiagge trovano spazio anche in alcuni bagni chehanno la “bau beach“". Una “bau beach“, come quella del Bagno Ernesta a Lido di Camaiore, che da molti anni ha attrezzato il proprio stabilimento per accogliere, in ogni angolo, gli animali domestici, dalla terrazza privacy, a bordo piscina, con due lettini e un ombrellone, alla spiaggia, sotto l’ombra delle tende dove poter stare durante il giorno, per correre, dopo le 19, sulla battigia. "Abbiamo un praticello in cui è possibile sciacquare il cane, con ciotole e ciotoline e un omaggio ai 4 zampe - racconta Bruno, responsabile dello stabilimento - Lo facciamo da tanti anni, per cui abbiamo una clientela, anche di animali, consolidata".