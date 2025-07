"Un modello di rigenerazione urbana". Le parole del sindaco Del Ghingaro

Le città sono organismi vivi. Crescono, mutano, respirano. E oggi Viareggio compie un passo decisivo nel ridisegnare il proprio futuro, con lo sguardo saldo sulle proprie radici e lo slancio aperto verso un tempo nuovo". Così, il sindaco Giorgio Del Ghingaro, ha presentato il Piano Strutturale che, dopo il lavoro dell’architetto Boeri, sarà argomento, il 30 luglio, del Consiglio Comunale per le fasi successive di approvazioni.

"È un progetto che non è solo un documento urbanistico, ma una mappa ideale e concreta per restituire alla nostra città un’identità più armonica, più sostenibile, più giusta. Tre parole chiave ci guidano: territorio, perché ogni decisione urbanistica è prima di tutto un gesto di rispetto verso il paesaggio; comunità, perché ogni piano ha valore solo se costruisce relazioni, servizi, spazi pubblici vivi e inclusivi. Bellezza, intesa non come decorazione, ma come principio strutturante della convivenza urbana - continua Del Ghingaro - Il lavoro dell’architetto Boeri porta con sé una visione che non impone, ma ascolta. Oggi non chiudiamo un percorso: lo apriamo. Il Piano Strutturale non è un punto d’arrivo, ma un motore di trasformazione. Sarà nostro compito, come amministrazione e come comunità, accompagnarlo con coerenza, partecipazione e trasparenza".