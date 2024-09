Uccide il ladro investendolo con l’auto, cosa si vede nel video delle telecamere di sicurezza

Viareggio, 10 settembre 2024 – Un video di poco più di un minuto: questo il tempo intercorso tra il momento in cui l’imprenditrice vede il ladro che le aveva portato via la borsa e quello in cui lo investe per l’ultima volta con la macchina.

Sì, perché la donna passa a più riprese sul corpo dell’uomo. Immagini molto dure, difficili da vedere per un pubblico sensibile. Ma immagini che adesso saranno fondamentali per ricostruire la notte di terrore e violenza vissuta da Viareggio.

Le fasi e gli orari della tragedia

Quella in cui una donna conosciuta, Cinzia Dal Pino, 65 anni, viareggina, titolare di uno stabilimento balneare, uccide Said Malkoun, 47 anni, nordafricano senza fissa dimora. Sarebbe stato lui a rubare la borsa all’interno dello stabilimento balneare della donna. Lei lo vede e lo insegue in auto. Lo cerca e lo trova in via Coppino, una strada del centro che porta alla Darsena, vicino al mare.

Due frammenti del video delle telecamere di sicurezza: sono i momenti in cui l'imprenditrice investe l'uomo

Le telecamere di sicurezza delle attività della zona riprendono in maniera chiara la Mercedes che travolge l’uomo mentre è sul marciapiede. E’ passata da poco la mezzanotte tra l’8 e il 9 settembre. L’orologio della telecamera di sicurezza segna le 0.11. Dopo aver investito l’uomo il suv bianco guidato dalla Dal Pino si ferma. Poi fa marcia indietro e colpisce l’uomo una seconda volta. Quindi una terza volta.

Alla quarta volta in cui l’auto è sul corpo dell’uomo si vede quest’ultimo tentare di alzarsi. Ma è intontito. Il mezzo colpisce una quinta volta Said Malkoun. Lui ha il tempo solo di guardare l’auto venire verso di lui.

L’auto a quel punto non fa marcia indietro ma rimane ferma. L’imprenditrice scende, controlla cosa è accaduto e quindi fa marcia indietro e scompare nella notte. Il tutto dura, appunto, un minuto e venti secondi circa. L’uomo verrà poi soccorso ma per lui ormai non c’è più niente da fare. Poi le veloci indagini e l’arresto della donna.