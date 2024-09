Cinzia Dal Pino. L’imprenditrice del bagno Milano. Solare ed energica

"È una giornata impegnativa. Al momento ho solo parlato con la mia assistita e prima di quasiasi dichiarazione dovremo vedere i filmati di video sorveglianza". Per l’avvocato Enrico Marzaduri si apre una sfida professionale importante: è lui a difendere Cinzia Dal Pino, la balneare arrestata per l’uccisione dell’algerino che le avrebbe rubato la borsa. Improvvisamente quella donna che sui social sfoggia sorrisi, pose civettuole e scatti di viaggi nel mondo, dovrà affrontare una realtà assai lontana da quella dimensione così solare e disincantata. Appena la notizia si è sparsa in città, in tanti hanno infatti stentato a credere ad una dinamica così distante dalla quotidianità di Cinzia, estroversa, aperta al dialogo e spesso anche troppo diretta.

Cinzia Dal Pino è infatti conosciutissima: ha due sorelle e da 33 anni è alla guida dello stabilimento balneare di famiglia, il bagno Milano, in Passeggiata vicino all’orologio. Viareggina doc, ha studiato ragioneria al Piaggia e ha esercitato fino ai primi anni Novanta come commercialista, per poi dedicarsi interamente all’attività balneare. È sposata con Pier Luigi Lorenzi, 70 anni (figlio dello storico biciclettaio di via Leonardo da Vinci) e abita al quartiere ex Campo d’Aviazione: una coppia solidissima che anche nei momenti più difficili ha ritrovato armonia e affiatamento assieme alla figlia che spesso è a Milano. Cinzia ha sempre amato i viaggi in mete orientali ma anche il Carnevale e, soprattutto, è sempre stata energica e battagliera sostenitrice delle lotte intraprese dalla categoria. Allo stesso tempo ha coltivato le amicizie di gioventù (ad esempio con gli ex compagni di classe con i quali tornava a rivedersi periodicamente) ma anche le tante frequentazioni in città. Perché da tutti è descritta per l’indole allegra e quella capacità di coinvolgere nelle feste a tema organizzate nel suo stabilimento. Una vitalità esemplare e mai scalfita dagli anni. La Cinzia dei molti sorrisi e delle tante cene in compagnia ora catapultata in un incubo giudiziario da dipanare.

Francesca Navari