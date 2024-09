Chi era Said Malkoun, l’uomo investito e ucciso dopo una rapina a Viareggio

Viareggio, 10 settembre 2023 – Di lui si sapeva soltanto che era nato in Algeria 47 anni fa, ma quando l’Italia aveva provato a rimpatriarlo con un foglio di via, nessun paese del Maghreb lo aveva riconosciuto come suo cittadino. Said Malkoun, l’uomo ucciso dopo una rapina a Viareggio, viveva una vita difficile. Dopo aver girovagato per l’Italia, da qualche tempo si era stabilito in Toscana.

Non aveva una fissa dimora, ma chi lo conosceva racconta di un uomo capace di arrangiarsi dormendo qua e là. Per racimolare qualche spicciolo faceva il ‘parcheggiatore’ nella zona della Darsena, aiutava cioè le persone a trovare un posteggio. Ovviamente si trattava di un lavoro abusivo e irregolare, ma nessuno racconta di reazioni violente contro chi si rifiutava di dargli qualche spicciolo.

Aveva però qualche problema con l’alcol: diversi testimoni parlano di atteggiamenti molesti quando alzava un po’ troppo il gomito. E poi c’erano i reati, come la rapina messa a segno con un coltello ai danni di Cinzia Del Pino, la donna che poi lo ha inseguito e messo sotto con la propria auto.

La donna ora si trova in stato di fermo. E’ accusata di omicidio dopo aver scagliato il suo Suv contro il corpo di Malkoun. L’uomo, rimasto schiacciato contro una vetrina e ripetutamente investito dal paraurti anteriore dell’auto, non ha avuto scampo. Chi lo ha trovato ha pensato ad un malore, ma quando gli inquirenti hanno visionato le immagini della videosorveglianza hanno scoperto il motivo.