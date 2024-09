Omicidio nella notte a Viareggio. Investito con l’auto e schiacciato contro la vetrata Un 47enne di origine algerina è stato soccorso e trasportato in ospedale in codice rosso, ma non ce l’ha fatta. Indaga la polizia. L’uomo sarebbe stato schiacciato contro la vetrina di un negozio per nautica