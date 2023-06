L’ombrellone fa il boom. Il ponte riempie le spiagge della Versilia

Viareggio, 4 giugno 2023 - Tutto esaurito anche sulle spiagge. Dopo gli alberghi, il ponte del 2 giugno ha fatto registrare il sold out anche per gli stabilimenti balneari. "Il meteo ha favorito il tutto — dice Francesco Verona, alla guida della categoria a Marina di Pietrasanta — registriamo il tutto esaurito. Era secondo le aspettative, anche perché venivamo da un maggio dove il tempo non era stato dalla nostra. Ci sono presenze anche straniere, inglesi e svizzeri. Poi ci sarà un po’ di calo fino alla fine della scuola, ma ci aspettiamo comunque un buon giugno". "Gli stagionali hanno confermato le loro presenze e, anzi, sono aumentate le richieste. C’è molta più gente che preferisce la nostra Versilia. L’unica scure rimane sempre quella della Bolkestein, che ci tiene con le mani legate anche per gli investimenti".

Soddisfazione tra gli operatori anche a Forte dei Marmi. "Un bilancio positivo dopo una buona partenza con la Pasqua – dice Martino Barberi, alla guida dell’Unione proprietari bagni – che ha subito un rallentamento nel mese successivo. Comunque registriamo il tutto esaurito come da aspettative. Anche il meteo non mi sembra che abbia inciso più di tanto. Ci aspettiamo una buona estate e attendiamo le famiglie stanziali che arriveranno alla metà di giugno con la fine delle scuole. I numeri sono in linea con gli scorsi anni, con famiglie italiane e diversi stranieri che ormai hanno preso casa in paese".

E’ invece Federconsumatori a denunciare rincari per la stagione partita in questi giorni. Secondo i dati raccolti dall’O.n.f. che ha effettuato il monitoraggio sui prezzi dei servizi balneari, i costi hanno subito aumenti dell’11%. Ma per Verona, presidente di categoria a Marina di Pietrasanta, "qualche aumento c’è stato, ma bisogna fare la tara anche coi servizi offerti che sono aumentati". Secondo Federconsumatori, a crescere maggiormente è il costo di sdraio, ombrellone e abbonamenti (giornalieri e stagionali). Per ombrelloni che lo scorso anno costavano 11 euro adesso si passa a 12,79 euro; il costo della sdraio era di 6 euro, adesso 8,54 euro. L’abbonamento giornaliero (un ombrellone, un lettino e una sdraio) è passato da 28,80 a 32,26 euro, mentre quello stagionale è variato da 1.650 del 2022 a 2.121 di quest’anno con rincari del 29%. Cala, invece, chi si accontenta del solo lettino: il prezzo medio scende da 14 a 11,79 euro. "La ristrettezza dei bilanci familiari spinge i cittadini ad optare per fruizioni più brevi e meno onerose di tali servizi, tanto che sono tornate presso gli stabilimenti le formule mezza giornata, per chi vuole godersi la comodità dello stabilimento dopo le 14", sostiene Federconsumatori.

