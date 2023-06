Il ponte del 2 giugno Weekend da sold out I turisti riscoprono il fascino della Versilia

Tutto esaurito per il ponte del 2 giugno. Ma "per l’inizio della stagione bisognerà aspettare la metà di giugno", affermano gli albergatori versiliesi. Una boccata comunque d’ossigeno dopo un maggio non brillante. "E’ un buon ponte e la città è piena — sostiene Sandra Lupori, presidente Federalberghi Viareggio — finalmente abbiamo il sole, anche se già oggi il meteo dovrebbe cambiare. E’ una conferma di come ce lo aspettavamo e di come è stato anche negli scorsi anni. Il pernottamento sarà di due giorni, venerdì e sabato soprattutto. Con clientela italiana, dalle regioni che ci scelgono sempre. Comunque le prenotazioni sono arrivate in anticipo, poi le ultime in last minute". Giornate di lavoro dopo dei fine settimana non ottimi. "Il meteo non è stato dalla nostra parte — ribadisce Lupori — quelli primaverili sono più soggetti ai cambiamenti del tempo. Sia a fine aprile che a maggio non ha fatto caldo. Lo scorso anno invece si era già incominciato a lavorare". La presidente si sbilancia anche sull’estate. "Per ora le prenotazioni stanno andando a rilento. Però bisognerà aspettare il meteo e la fine delle scuole".

"Sta andando molto bene, nonostante il meteo — dice Maria Bracciotti, alla guida della categoria — la permanenza comunque è di 2 notti. Un avvio all’estate con la presenza di italiani dal nord e dalle solite regioni di riferimento. E’ secondo le aspettative ma con molto last minute. Comunque per la appetenza della stagione vera e propria bisognerà aspettare la fine delle scuole. E poi le feste dei patroni come San Giovanni che portano presenze anche in Versilia. Si comincia comunque a vedere richiesta per "La prima estate". Ma comunque non siamo ancora usciti dalla pandemia economica. L’inflazione porta ancora costi prodotti importanti. Bisognerà vedere a fine anno le marginalità. Poi ci sono ancora figure professionali da trovare".

Numeri ottimi anche a Marina di Pietrasanta. "Tutta la zona piena e il tempo ci ha aiutato: siamo presi d’assalto. Sono arrivati giovedì sera e partono domenica. È il classico ponte estivo. Ce lo aspettavamo e ci rifà dei ponti non andati benissimo", evidenzia Marco Marcucci, alla guida degli albergatori. Il presidente sottolinea come il 90% della clientela sia italiana e che la stagione partirà dopo la fine delle scuole. "Comunque ci sono già prenotazioni per l’estate. Ci aspettiamo una stagione come il 2022, quindi buona considerando che è ripartito il turismo all’estero".

Alice Gugliantini