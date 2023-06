Cosa fare per il ponte del 2 Giugno in Toscana: sagre, feste e concerti

Firenze, 1 giugno 2023 – Sono tanti i motivi per trascorrere il ponte del 2 giugno in Toscana. Pullula infatti di eventi questo fine settimana, per tutti i gusti. Dai concerti ai musei aperti gratuitamente, dalle fiere antiquarie ai festival, dalle sagre alle feste medievali.

Firenze celebra il 2 giugno con tutta una serie di cerimonie per ricordare il 77esimo anniversario della proclamazione della Repubblica Italiana. Il primo appuntamento della giornata è la cerimonia dell’Alzabandiera, alle ore 10, in Piazza della Signoria, alla presenza delle massime autorità cittadine, civili e militari. A seguire, presso l’arengario di Palazzo Vecchio, dopo l’allocuzione del presidente del Consiglio comunale di Firenze, Luca Milani, e la lettura del messaggio del Presidente della Repubblica da parte del Prefetto di Firenze, Francesca Ferrandino, la cerimonia proseguirà con la consegna delle Onorificenze. Nel pomeriggio, dalle ore 17, presso il Conservatorio di Musica “Luigi Cherubini” si esibiranno in un concerto i ragazzi dell’orchestra del liceo musicale “Alberti-Dante” insieme agli allievi dell’ateneo fiorentino che daranno lettura di alcuni brani significativi dei lavori dell’Assemblea Costituente.

La maggior parte dei luoghi della cultura statali della Direzione regionale musei della Toscana diffusi su tutto il territorio saranno aperti a ingresso gratuito venerdì 2 giugno per la Festa Nazionale della Repubblica e domenica 4 giugno per la consueta iniziativa della Domenica al museo. A Firenze aperti in entrambi i giorni il Museo archeologico nazionale, il Cenacolo di Andrea del Sarto a San Salvi e le Ville medicee di Petraia, di Cerreto Guidi e il Giardino della Villa medicea di Castello, Villa Corsini a Castello e sempre a Firenze il Parco di Villa il Ventaglio. Saranno aperti solo il 2 giugno il Museo di San Marco, il Cenacolo di Sant’Apollonia e il Chiostro dello Scalzo. La Villa medicea di Poggio a Caiano oltre alle consuete visite accompagnate alle 16 presenta il focus “In mezz’ora – L’abbraccio della Villa”. Aperte i due giorni tutte le Aree archeologiche: i Tumuli di Montefortini e Boschetti a Comeana, il Museo archeologico nazionale di Castiglioncello e nella provincia di Grosseto si potranno ammirare le aree archeologiche di Vetulonia, Roselle e di Cosa. Ad Arezzo e provincia cinque musei sono pronti ad accogliere visitatori e turisti: la Basilica di San Francesco e il Museo di Casa Vasari e ad Anghiari il Museo delle Arti e Tradizioni Popolari dell’Alta Valle del Tevere - Palazzo Taglieschi. A Lucca saranno aperti i due musei nazionali di Villa Guinigi e Palazzo Mansi,all'isola d'Elba le due residenze napoleoniche di Villa san Martino e della Palazzina dei Mulini, e a Pisa e provincia entrambi i musei nazionali Palazzo Reale e San Matteo con visite guidate gratuite alle collezioni alle 11, e la Certosa di Calci. A Pistoia saranno aperti solo il 2 giugno la Fortezza di Santa Barbara e su prenotazione l’Oratorio di San Desiderio e l’ex Chiesa del Tau; a Monsummano Terme aperta invece il 2 e 4 giugno la Casa Museo del poeta Giuseppe Giusti. Infine in provincia di Siena sarà aperto il 2 e il 4 giugno il Museo nazionale Etrusco di Chiusi e solo il 4 giugno l’Eremo di San Leonardo al lago. Non è tra i musei gratis, ma si potrà visitare la mostra a Palazzo Strozzi a Firenze ‘Reaching for the Stars’ che è sempre aperta, anche il 2 giugno, dalle 10 alle 20 con ultimo ingresso un’ora prima della chiusura. Dal 2 giugno a Palazzo Vecchio, il salone dei Duecento tornerà a ospitare la magnifica serie di arazzi di proprietà della Presidenza della Repubblica e delle Gallerie degli Uffizi, dedicati alle Storie di Giuseppe, voluta dal duca Cosimo I de’ Medici e tessuta tra il 1545 e il 1553 su disegno di tre dei maggiori artisti dell’epoca, Agnolo Bronzino, Jacopo Pontormo e Francesco Salviati.

Fino al 4 giugno è aperta la Fiera dei sapori a Fivizzano, mostra mercato di prodotti tipici della Lunigiana. A La Serra, frazione del comune di San Miniato, l’appuntamento è con la 12esima Sagra del Fiore di Zucca Fritto. Dal 2 al 4 giugno il centro storico di Lari accoglie la sagra delle ciliegie. Sempre in tema di prodotti tipici, e in particolare di cultura enogastronomica, l’appuntamento è con la mostra del Chianti di Montespertoli in piazza del Popolo.

Dal 2 al 4 giugno ad Arezzo è tempo della fiera antiquaria, con molti stand in Piazza Grande e nelle vie del centro. E la mattina del 2 giugno alle ore 10.30 si esibirà il Gruppo Musici del Saracino partendo da Piazza del Duomo. Sempre fino al 4 giugno a Castiglion Fiorentino l’appuntamento è con la Festa Medievale BiancoAzzurra con spettacoli di falconeria, giocoleria, musici, spadaccini, sbandieratori, mangiatori di spade e giullari. Negli stessi giorni viene organizzata anche la festa Medioevale a Malmantile (Lastra a Signa) con artigiani, musici, acrobati, artisti di strada, giocolerie, sbandieratori, falconeria e spettacoli vari.

Firenze diventa la capitale dei cosplay dal 2 al 4 giugno, all’Anfiteatro e negli spazi Ultravox nel parco delle Cascine. Ci saranno aree tematiche, set fotografici, 150 espositori e spettacoli, e ovviamente sono attesi migliaia di cosplay. Tutto ad ingresso gratuito dalla mattina fino a mezzanotte.

È tempo del FeedBack festival a Dicomano in piazza Buonamici dal 2 al 4 giugno, e in Mugello arrivano alcuni tra i migliori artisti della scena musicale toscana under35 . Alla casa del Popolo dell’Impruneta l’appuntamento è con “C’è di peggio Fest 2023” la festa delle Cose Belle e Resistenti. Fino al 4 giugno tanti concerti ed eventi, in particolare il 2 giugno dalle 20 dj set con Muffa, Blu, Calvé. Il 3 giugno concerto con Arpioni e Malasuerte Fi Sud. Il festival di musica e cultura popolare ‘Sgrana e (Tra)Balla’ va in scena al Centro Popolare Autogestito Firenze Sud, con tanti concerti con gruppi di musica popolare dall’Italia e dal mondo: il 2 giugno saranno protagonisti il Duo Sciapò, Danilo Vignola e Giò Didonna, Meraki Balkan Orkestrar, Digresk. Maurizio Costanzo