In Toscana musei aperti gratuitamente il 2 e 4 giugno. La nostra guida

Firenze, 31 maggio 2023 – Due giorni per visitare gratuitamente musei e luoghi d’arte della Toscana, comprese le aree archeologiche. La maggior parte dei luoghi della cultura statali della Direzione regionale musei della Toscana diffusi su tutto il territorio saranno infatti aperti a ingresso gratuito venerdì 2 giugno per la Festa Nazionale della Repubblica e domenica 4 giugno per la consueta iniziativa della Domenica al museo. Ecco i siti che si possono visitare e gli orari d’apertura. FIRENZE A Firenze aperti in entrambi i giorni il Museo archeologico nazionale (dalle 8.30 alle 14 con ultimo ingresso 13.15), il Cenacolo di Andrea del Sarto a San Salvi (ore 8.15-13.50) e le Ville medicee di Petraia (giardino e parco dalle ore 8.30 alle 18.30 con ultimo ingresso 17.30) - Villa ingresso ore 9.30, 10.30, 11.30, 14.00, 15, 16, 17 con visite accompagnate per gruppi di massimo 25 persone); la villa medicea di Cerreto Guidi e Museo storico della Caccia e del Territorio (ore 8.30 - 17.30 con ultimo ingresso alle 17); il Giardino della Villa medicea di Castello (ore 8.30 - 18.30 con ultimo ingresso alle 18); e sempre a Firenze il parco di Villa il Ventaglio (dalle ore 8.15 alle 19.30). Saranno aperti solo il 2 giugno il Museo di San Marco (dalle 8.15 alle 13.50), Villa Corsini a Castello (ingresso con visita accompagnata ore 9-10-11-12-13 per gruppi di massimo 25 persone), il Cenacolo di Sant’Apollonia (ore 8.15-13.50) e il Chiostro dello Scalzo (dalle ore 8.15 alle 13.50). La Villa medicea di Poggio a Caiano oltre alle consuete visite accompagnate alle 16 presenta il focus “In mezz’ora – L’abbraccio della Villa” Le modifiche di primo Ottocento hanno alterato l'aspetto esterno della Villa. La doppia scalinata esterna fu progettata dal geniale architetto neoclassico Pasquale Poccianti, che ideò due rampe "a tenaglia" al posto di quelle preesistenti, dall’andamento rettilineo. Il nuovo corpo permise di ingrandire il loggiato e di poterlo destinare anche al transito delle carrozze. AREZZO Ad Arezzo e provincia sono cinque i musei sono pronti ad accogliere visitatori e turisti: la Basilica di San Francesco (2 giugno dalle ore 9 alle 19, con interruzione dalle ore 10.30 alle 11.00 per svolgimento della funzione religiosa. Ultimo ingresso 18.30; 4 giugno ore 13-18 con ultimo ingresso 17.30. Il Museo di Casa Vasari (dalle 9 alle 19.30 con ultimo ingresso alle 18.30). Il Museo Archeologico Nazionale “Gaio Cilnio Mecenate” e Anfiteatro romano dalle 9 alle 19.30 con ultimo ingresso alle 18.30. Il Museo Nazionale d'Arte Medievale e Moderna dalle ore 8.30 alle 13.30 con ultimo ingresso alle ore 12.30. E ad Anghiari il Museo delle Arti e Tradizioni Popolari dell’Alta Valle del Tevere - Palazzo Taglieschi (dalle ore 10 alle 15 con ultimo ingresso alle ore 14). Il Museo archeologico nazionale Gaio Cilnio Mecenate e l’Anfiteatro romano ha appena inaugurato le nuove sale "Arretina vasa" con una nuova narrazione grafica e digitale della storia e della fortuna delle ceramica sigillata aretina, un percorso con 29 vetrine e più di trecento straordinari reperti che raccontano una storia che parte dalla nascita della città dei vasai per approdare alla produzione delle forme, agli usi e alla loro diffusione, alla fortuna della ceramica aretina, alle officine e al marchio e alla straordinaria iconografia delle figure che raccontano storie, miti, usi e costumi del tempo, sino al declino e alla fine dell’industria aretina e della produzione nelle province. Anche al Museo Nazionale d'Arte Medievale e Moderna si è inaugurata una nuova esposizione "Il magistero medievale di Margarito d’Arezzo" - La 'Madonna delle Vertighe' e le opere del Museo. Un viaggio alla scoperta della pittura del Duecento, attraverso l’opera di uno dei massimi interpreti di quella stagione, una piccola ma significativa esposizione che riunisce parte del corpus delle opere di Margarito e rende omaggio al suo genio creativo. GROSSETO Il 2 e 4 giugno è visitabile l’Area Archeologica di Roselle dalle 8.15 alle 19.45 con ultimo ingresso alle 19; l’Area archeologica di Vetulonia a Castiglione della Pescaia. E il Museo Archeologico Nazionale ed Area Archeologica di Cosa dalle 9.45 alle 19.45 con ultimo ingresso alle 19. LUCCA A Lucca saranno aperti i due musei nazionali di Villa Guinigi e Palazzo Mansi, il 2 e 4 giugno dalle 9 alle 19.30 con ultimo ingresso alle ore 18. PISA A Pisa aperti il 2 e 4 giugno il Museo nazionale di San Matteo dalle 9 alle 13.30, con visita guidata gratuita alle 11; il Museo Nazionale di Palazzo Reale dalle 9 alle 13.30, con visita guidata gratuita alle ore 11; e il Museo nazionale della Certosa Monumentale di Calci (con orario 9-10-11.30-12.30 con visite accompagnate). PISTOIA A Pistoia saranno aperti solo il 2 giugno la Fortezza di Santa Barbara dalle ore 8.30 alle 13.30 e nella stessa fascia oraria, ma su prenotazione, l’Oratorio di San Desiderio e l’ex Chiesa del Tau. A Monsummano Terme aperta invece il 2 e 4 giugno la Casa Museo del poeta Giuseppe Giusti, esclusivamente con visite accompagnate dalle ore 8 alle 14 e dalle ore 15 alle 18. PRATO Aperti il 2 e 4 giugno la Villa Medicea di Poggio a Caiano e Museo della Natura Morta (il parco dalle ore 8.15 alle 17 con ultimo ingresso ore 16.30, ingresso senza prenotazione; per la villa e gli appartamenti monumentali la prenotazione è obbligatoria, ingresso ogni ora con visite accompagnate dalle 8.30 alle 15.30. Non si effettua la visita delle ore 13.30). L’Area archeologica di Comeana, Tumuli di Montefortini e Boschetti a Carmignano è visitabile dalle ore 8.30 alle 13 e dalle ore 13.30 alle 17. SIENA In provincia di Siena sarà aperto il 2 e il 4 giugno il Museo nazionale Etrusco di Chiusi (dalle ore 8.30 alle 13.50 con ultimo ingresso alle 13.20) e solo il 4 giugno l’Eremo di San Leonardo al lago a Monteriggioni dalle ore 9.30 alle 15.30. LIVORNO In provincia di Livorno aperto il Museo nazionale delle residenze Napoleoniche Palazzina dei Mulini a Portoferraio, isola d’Elba il 2 e 4 giugno dalle ore 9 alle 13.30 con ultimo ingresso alle ore 13; il museo nazionale delle residenze Napoleoniche Villa S. Martino entrambi i giorni dalle 9 alle 13.30 con ultimo ingresso alle ore 13. E a Castiglioncello il Museo Archeologico Nazionale dalle ore 10 alle 13.

