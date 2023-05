Festa della Repubblica, le celebrazioni a Firenze

Firenze, 31 maggio 2023 – Firenze celebra il 2 giugno con tutta una serie di cerimonie per ricordare il 77esimo anniversario della proclamazione della Repubblica Italiana.

Il primo appuntamento della giornata è la cerimonia dell’Alzabandiera, alle ore 10, in Piazza della Signoria, alla presenza delle massime autorità cittadine, civili e militari. A seguire, presso l’arengario di Palazzo Vecchio, dopo l’allocuzione del presidente del Consiglio comunale di Firenze, Luca Milani, e la lettura del messaggio del Presidente della Repubblica da parte del Prefetto di Firenze, Francesca Ferrandino, la cerimonia proseguirà con la consegna delle onorificenze dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana, conferite dal Capo dello Stato a coloro che si sono distinti per aver acquisito benemerenze nella propria vita lavorativa, in attività svolte a fini sociali e umanitari o per i lodevoli servizi svolti nelle carriere civili e militari. Successivamente, si procederà con la consegna delle Medaglie d’Onore ai cittadini italiani, militari e civili, deportati ed internati nei lager nazisti, delle Medaglie d’Oro alle vittime del terrorismo e di una Medaglia di Bronzo al valor civile.

Le celebrazioni proseguiranno nel pomeriggio, dalle ore 17, presso il conservatorio di musica “Luigi Cherubini” dove, dopo i saluti istituzionali della presidente del conservatorio, Rosa Maria Di Giorgi, della rettrice dell’università di Firenze, Alessandra Petrucci, del dirigente scolastico del liceo “Alberti-Dante”, Maria Rita Urciuoli e del direttore del conservatorio, Giovanni Pucciarmati, si esibiranno in un concerto i ragazzi dell’orchestra del liceo musicale “Alberti-Dante” insieme agli allievi dell’ateneo fiorentino che daranno lettura di alcuni brani significativi dei lavori dell’Assemblea Costituente. In occasione della Festa della Repubblica, e d’intesa con la Città Metropolitana di Firenze, sarà inoltre accessibile il Salone Carlo VIII. Maurizio Costanzo