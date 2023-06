Traffico autostrade oggi, lunghe code per il ponte del 2 giugno: ecco dove

Firenze, 2 giugno 2023 – È partito l’esodo per il ponte del 2 giugno. Come previsto, già dalle prime ore della mattina sono state registrate code e rallentamenti per traffico intenso sulle autostrade, ma non solo. Anche sulla FiPiLi la circolazione è fortemente frenata dalle tante auto che oggi si sono riversate in strada per raggiungere il mare. Ecco dunque le principali criticità sulle autostrade e le informazioni della Polizia Stradale per il ponte 2 giugno.

Traffico autostrade oggi

- Sulla autostrada A26 tra Ovada e Masone in direzione Genova si segnalano 11 km di coda per incidente tra il bivio con la Diramazione Predosa – Bettole e Masone. A chi procede in direzione Genova o Ventimiglia, Autostrade consiglia di percorrere la A7 Milano-Genova.

- Sulla autostrada A11, la “Firenze Mare”, tra Altopascio fino al bivio con la bretella per Viareggio, traffico intenso su entrambe le corsie. Lunghe code anche tra Prato Est e Montecatini, ma anche tra Prato Ovest e Lucca.

- Sulla autostrada A1 in direzione Napoli, si segnalano: code per lavori tra Binasco e il Bivio A1/A58; code per traffico intenso tra Casalpusterlengo e Parma; code per traffico intenso tra Reggio Emilia e Modena Sud; code per traffico intenso tra Modena sud e il bivio A1/A14; traffico rallentato tra Valdarno e Arezzo ma anche tra Monte San Savino e Valdichiana; code a tratti infine tra Nodo A1/A24 Roma-Teramo e Valmontone.

- Sulla autostrada A1 in direzione Milano, si segnalano: traffico intenso tra Calenzano e il Bivio A1-Variante; code tra Modena Sud e Modena Nord; code tra Modena Nord e il Bivio A1/A22 Brennero-Modena; code su Bivio A1/A22 Brennero-Modena provenendo da Bologna verso Brennero.

Guarda qui il traffico in tempo reale sulle autostrade

Le informazioni della Polizia Stradale

Come spiegato dalla Polizia di Stato, le società concessionarie autostradali prevedono flussi di traffico intenso già per il pomeriggio del 1 giugno a cui si aggiungono previsioni di pari intensità anche per la mattina di venerdì 2 giugno, mentre le proiezioni indicano che nel pomeriggio di domenica 4 giugno si concentrerà la gran parte del traffico di rientro verso le maggiori città.

Per le giornate festive del 2 giugno e di domenica i mezzi superiori alle 7,5 tonnellate non potranno circolare nella fascia oraria compresa tra le ore 07:00 e le ore 22:00.

Traffico intenso è previsto tra il Centro Italia e il nord sull’itinerario E45 che attraversa le regioni Umbria, Toscana, Emilia-Romagna, nonché sulle direttrici SS1 “Aurelia” e SS4 “Salaria” e lungo l’intero versante adriatico della SS16.

Il Dipartimento protezione civile, per quanto riguarda il meteo atteso per i prossimi giorni, segnala che la presenza di una vasta area di bassa pressione sul bacino mediterraneo continuerà a determinare condizioni di spiccata instabilità atmosferica su gran parte del nostro Paese.