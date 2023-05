Ponte 2 giugno, meteo: “Tempo instabile ma sole sulla costa. Domenica pioggia ovunque”

Firenze, 31 maggio 2023 - Ponte del 2 giugno? Chi può fa bene a dirigersi verso il mare, dove il meteo sarà decisamente più clemente, a parte domenica 4, quando anche sulla costa potrebbe transitare una perturbazione. Con i meteorologi del Lamma cerchiamo di fare un po’ il punto sul meteo, che continua ad essere capriccioso. “Persiste questa fase di instabilità”, la premessa che arriva.

Domani, 1 giugno, potrebbe piovere nelle zone interne. Il codice giallo per l’alto Mugello? “E’ per il rischio frane, non per il rischio temporali”, ci tengono a puntualizzare i meteorologi.

Per quanto riguarda venerdì e sabato, dunque il 2 ed il 3 giugno, soprattutto nelle zone interne si conferma un’instabilità meteorologica pomeridiana. Meglio, dicevamo, lungo la costa, dove ci si aspetta il sole. “Al massimo, qualche nuvola tra il pomeriggio e la sera”. Domenica 4 giugno, invece, attendiamoci l’arrivo di una “perturbazione più organizzata” che riguarderà tutta la Toscana, da sud a nord. Potrebbe piovere anche lungo la costa.

Ma vediamo nel dettaglio:

1 giugno

Poco nuvoloso in mattinata per transito di velature e locali foschie nelle prime ore nei fondivalle. Addensamenti cumuliformi pomeridiani nelle zone interne con rovesci e temporali sparsi.

Temperature massime in lieve aumento.

2 giugno

Poco nuvoloso in mattinata. Tendenza ad aumento della nuvolosità cumuliforme nelle zone interne nel pomeriggio con rovesci e temporali sparsi.

Temperature quasi stazionarie.

3 giugno

Sereno o poco nuvoloso con addensamenti cumuliformi pomeridiani nell'interno associati a rovesci o temporali sparsi.

Temperature stazionarie.

4 giugno

Nuvoloso con possibili precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o temporale.

In lieve calo le temperature massime.