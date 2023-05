“Attenzione ai temporali forti”: meteo Toscana c’è un’allerta gialla

Firenze, 30 maggio 2023 – Attenzione per possibili forti temporali nella giornata di mercoledì 31 maggio. Scatta l’allerta gialla in Toscana, in particolare per tutta la zona centro sud. Il tutto in un periodo in cui ancora l’estate meteorologica stenta a decollare.

Per quanto riguarda la costa, l’allerta è estesa fino a tutta la provincia di Livorno. L’allerta gialla sarà attiva dalle 12 alle 22. L’allerta è per rischio idrogeologico e per rischio temporali. Ma ecco i consigli della Protezione Civile in caso di allerta.

Da ricordare che il rischio idrogeologico comprende il verificarsi di frane, scivolamenti di terra, crolli di roccia, colate di fango, ecc., che possono creare condizioni di pericolo per strade, ferrovie e anche abitazioni. Comprende anche i fenomeni di allagamento causati da corsi d'acqua minori quali canali di bonifica e torrenti che spesso possono avere delle piene improvvise.

Invece il rischio temporali forti comprende fenomeni di pioggia in genere molto improvvisi, localizzati e violenti, generalmente associati a danni dovuti a violente raffiche di vento (o delle trombe d'aria), a grandinate di grandi dimensioni e a un numero elevato di fulmini.