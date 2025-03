Tirreno-Adriatico, la vigilia con tanti eventi collaterali. Lido si veste a festa per la corsa

Camaiore, 9 marzo 2025 – Fine settimana dedicato all’attesa: “Aspettando la Tirreno Adriatico”, programma di iniziative collaterali promosse dal Consorzio di Promozione Turistica, inonda da oggi il lungomare. Il Pontile e Palazzo Littorio nel centro storico sono illuminati di blu da una settimana e ieri si è tenuta l’iniziativa dedicata alla sicurezza stradale, a sostegno del “Movimento art. 230“, percorsi didattici per bambini a cura della FIAB, prove di alcool test, presentazione delle attività della C.R.I. e della Polizia Municipale. Alla Galleria Europa e nello Spazio Ex Cervelli le mostre a tema ed oggi al via, dalle 9.30 su Viale Pistelli, davanti alla Piazza Principe Umberto, la terza edizione della “Vinaria” della Versilia, pedalata ecologica con bici d’epoca da Lido a Forte dei Marmi e ritorno lungo la pista ciclabile “Tirrenica”. Sfilata ed esibizione su Lungomare Europa e Pontile della Filarmonica Don Eugenio Benedetti di Capezzano Pianore.

Nel pomeriggio gli eventi proseguono con una nuova sfilata della Filarmonica Giovanni Pacini, gruppo folkloristico La Sorgente di Quiesa, mentre prosegue la fase espositiva a Galleria Europa. Alle 16 davanti al Pontile BimbinBICI pedaliamo insieme: Ciclopedalata dal Pontile di Lido al Pontile di Forte dei Marmi a cura della FIAB.

Gli eventi collaterali proseguono anche lunedì 10, giorno della gara, con la realizzazione di un tappeto di segatura colorata a cura dell’Associazione Tappetari di Camaiore e con una gara a cronometro individuale per la categoria Juniores organizzata dall’Associazione Pedale Lucchese. Poi sarà la volta dei professionisti che accenderanno i riflettori su Camaiore con due giorni di grande sport lunedì e martedì: per la Tappa di Lido di Camaiore di domani entreranno in vigore i divieti di sosta con rimozione sul lungomare Viale Bernardini, compresi parcheggi interni e alcune traverse limitrofe; oggi, dalle 15, la zona interessata dai divieti di sosta e chiusura al transito si estenderà anche sul viale Kennedy e zone limitrofe. Gia’ da ieri e’ scattato il divieto di sosta con rimozione coatta e divieto di transito in piazza Matteotti e oggi alle 13 scatta il divieto di sosta con rimozione e transito in un tratto di viale Pistelli, compreso tra via Veneto e via Papini che, dalle 20, si estende da via Veneto fino al semaforo della via Secco/viale Colombo e tutte le traverse e piazze limitrofe al circuito di viale Pistelli. Occhio poi a tutti gli altri divieto lungo il percorso della tappa.