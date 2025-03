Aspettando la Tirreno-Adriatico. Tre giorni di eventi tra centro e costa

Tutto pronto per il weekend di “Aspettando la Tirreno Adriatico”, il ricco programma di iniziative promosse dal Consorzio di Promozione Turistica in occasione della partenza della “Corsa dei due mari”, a Lido. Pontile e Palazzo Littorio sono già illuminati di blu in omaggio alla corsa, mentre da domani via agli eventi veri e propri: alle 15,30 sul Lungomare, davanti alla piazza Principe Umberto, si terrà un’iniziativa dedicata alla sicurezza stradale a sostegno del “Movimento art. 230“. Alla Galleria Europa ci sarà l’esposizione di biciclette e accessori e dimostrazioni sulla manutenzione e sulle piccole riparazioni della bicicletta, mentre sul Lungomare e sul Pontile la sfilata della Filarmonica Santa Cecilia di Levigliani. Ma anche il centro sarà coinvolto in questo weekend di iniziative: alle 16,30 al fondo ex Cervelli saranno inaugurate le mostre fotografiche "Ciclismo: arte in movimento" e "Passione ciclismo: lo spettacolo della Tirreno-Adriatico a Camaiore".

Domenica, eventi al via dalle 9,30 su Viale Pistelli davanti alla piazza Principe Umberto con la partenza della terza edizione della “Vinaria” della Versilia, pedalata ecologica con bici d’epoca da Lido a Forte dei Marmi e ritorno lungo la ciclovia Tirrenica. A seguire, sfilata ed esibizione della Filarmonica Don Eugenio Benedetti di Capezzano. Nel pomeriggio gli eventi proseguono alle 15,30 con una nuova sfilata ed esibizione, questa volta della Filarmonica Giovanni Pacini, gruppo folkloristico La Sorgente di Quiesa. Alle 16, al Pontile, spazio a "BimbinBici, pedaliamo insieme": ciclopedalata dal Pontile di Lido a quello del Forte. Gli eventi collaterali proseguono anche lunedì, giorno della gara, con la realizzazione di un tappeto di segatura colorata a cura dell’Associazione Tappetari di Camaiore e con una gara a cronometro individuale riservata alla categoria Juniores organizzata dall’Associazione Pedale Lucchese (Poli Biciclette) con arrivo sul Viale Pistelli davanti al Pontile. Poi sarà la volta dei professionisti che accenderanno i riflettori su Camaiore con due giorni di grande sport, il 10 e l’11 marzo.

"Sport e turismo insieme – commenta il presidente del Consorzio di Promozione turistica Carlo Alberto Carrai –; l’obiettivo è valorizzare il nostro territorio e la Tirreno Adriatico è una grande opportunità, per questo abbiamo lavorato al programma di eventi collaterali. Vi aspettiamo a Camaiore". Il Consorzio di Protezione Turistica ringrazia Pluriservizi Camaiore e Ottica Centro Visione di Camaiore e Lido per il sostegno. Il Movimento articolo 230 ringrazia Sei Versilia.